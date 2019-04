Objavljen trejler za posljednji nastavak filma Star Wars

Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker je nadolazeći film u sklopu Trilogije nastavaka kultnog Star Warsa čija se premijera očekuje oko Božića ove godine.

Episode IX bi trebalo da bude posljednji dio Trilogije nastavaka koju čini sa filmovima The Force Awakens i The Last Jedi. Trilogija nastavaka je treći i posljednji set Star Wars filmova, a druga dva seta su Originalna trilogija i Trilogija prethodnika.

Kako stvari stoje, ovo bi trebalo da bude i posljednji film cjelokupne Skywalker sage od ukupno devet igranih filmova.

Film, odnosno scenarij i režiju, potpisuje J. J. Abrams, dok uloge tumače Dajzi Ridli, Adam Drajver, Džon Bojega, Oskar Isak, Lupita Njongo, Domhnal Glison, Keli Meri Tran i drugi.

Radnja filma nije poznata, ali je znano da se odvija godinu poslije događaja iz filma "The Last Jedi".

(Klix.ba)