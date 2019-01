Objavljene nominacije za Oskara

Američka Akademija filmskih umjetnosti i nauke saopštila je danas spisak glavnih nominacija za Oskara koji će biti dodijeljeni na 91. ceromoniji 24. februara u pozorištu Dolbi u Los Anđelesu.

Najveći broj nominacija:

- "Roma" i "The Favorite", po deset nominacija

- "A Star Is Born", osam nominacija

Nominacije za najbolji film:

- "A Star Is Born" (Zvijezda je rodjena)

- "BlacKkKlansman"

- "Black Panther" (Crni panter)

- "Bohemian Rhapsody" (Boemska rapsodija)

- "The Favorite" (Omiljena)

- "Green Book" (Zelena knjiga)

- "Roma" (Rim)

- "Vice" (Porok)

Nominacije za najbolju režiju:

- Spajk Li "BlacKkKlansman"

- Pavel Pavlikoski "Cold War"

- Jorgos Lantimos "The Favorite"

- Alfonso Kuaron "Roma"

- Adam Mekej "Vice"

Nominacije za najboljeg glumca:

- Kristijan Bejl "Vice"

- Bredli Kuper "A Star Is Born"

- Viljem Dafo "At Eternity's Gate"

- Rami Malek "Bohemian Rhapsody"

- Vigo Mortensen "Green Book"

Nominacije za najbolju glumicu:

- Jalicija Aparisio "Roma"

- Glen Klouz "The Wife"

- Olivia Kolman "The Favorite"

- Lejdi Gaga "A Star Is Born"

- Melisa Mekarti "Can You Ever Forgive Me?"

Nominacije za najbolju mušku sporednu ulogu:

- Maheršala Ali

- Adam Drajver

- Sem Eliot

- Ričard Grant

- Sem Rokvel

Nominacije za najbolju žensku sporednu ulogu:

- Ejmi Adams

- Marina de Tavira

- Ridžajna King

- Ema Stoun

- Rejčel Vajs

Nominacije za najbolji strani film:

- "Capernamun", Liban

- "Cold War", Poljska

- "Never Look Away", Njemačka

- "Roma", Mekisko

- "Shoplifters" - Japan

