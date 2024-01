Objavljene nominacije za Oskara:"Barbie" i "Openheimer" u trci za najbolji film

Nominacije za nagradu Američke filmske akademije "Oskar" objavljene su danas na svečanosti u holivudskom Samjuel Golvdin teatru (Samuel Goldwyn Theater).

Za najbolji film su nominovani "American Fiction", "Anatomy of the Fall", "Barbie", "The Holdovers", "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Openheimer, "Poor Things", "Past Lives" i "The Zone of Interest".

Za najboljeg reditelja moninovani su Džastin Trit (Justine Triet) za "Anatomy of the Fall", Martin Skorseze (Scorsese) za "Killers of the Flower Moon", Kristofer (Christopher) Nolan za "Openhajmera", Jorgos Lantimos (Yorgos Lanthimos) za "Poor Things" i Džonatan Glejzer (Jonathan Glazer) za "The Zone of Interest".

U konkurenciji za Oskara za najbolju mušku ulogu su Bredli Kuper (Bradley Cooper) za film "Maestro", Pol Đamati (Paul Giamatti) za "The Holdovers", Kolman Domingo (Colman) za "Rustin", Kilijan Marfi (Cillian Murphy) za "Openheimer" i Džefri Rajt (Jeffrey Wright) za "American Fiction".

Za najbolju glumicu su nominovane Anet Bening (Anette) za "Nyad", Lili Gledston (Lily Gladstone) za "Killers of the Flower Moon", Sandra Hiler (Huller) za "Anatomy of a Fall", Keri Maligan (Carey Mulligan) za "Maestro" i Ema Stoun (Emma Stone) za "Poor Things".

Za najbolji strani film su novinovani italijanski "Io Capitano", japanski "Perfect Days", španski "Society of the Snow", njemački "The Teachers Lounge"i britanski "The Zone of Interest".

Za Oskara za sporednu žensku ulogu su nominovane Emili Blant (Emily Blunt) za "Openhajmera", Danijel Bruks (Danielle Brooks) za "The Color Purple", Amerika Ferera (America Ferrera) za "Barbi", Džodi Foster (Jodie Foster) za "Nyad" i Devin Džoj Randolf (Da Vine Joy Randolph) za "The Holdovers".

Nominovani za sporedne muške uloge su Sterling Kej Braun (K. Brown) za "American Fiction", Robert Dani Džunior (Downey Jr) za "Openheimer", Robert De Niro za "Killers of the Flower Moon" i Rajan Gosling (Ryan Gosling) za "Barbie".

Nagradi Američke filmske akademije za najbolji scenario konkurišu "Anatomy of a Fall", "The Holdovers", "Maestro", "May December" i "Past Lives".

Za najbolju muziku u trci su "American Fiction", "Indiana Jones and the Dial of Destiny", "Killers of the Flower Moon", "Openheimer" i "Poor Things".

Od animiranih filmova takmiče se "The Boy and The Heron", "Elemental", "Nimona", "Robot Dreams" i "Spider-Man: Across the Spidervers".

Nagrade "Oskar" biće dodijeljene 96. put 10. marta na svečanosti u Dolbi (Dolby) teatru u Holivudu.

