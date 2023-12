Objavljene nominacije za Zlatne globuse, izdvojila se dva favorita

Nominocije za holuvudsku filmsku i televizijsku nagradu "Zlatni globus" (Golden Globe) danas su saopštene, pred dodjelu 7. januara 2024. godine u Los Anđelesu.

Film Grete Gervig "Barbi" ima ubjedljivo najviše, čak devet nominacija za nagradu "Zlatni globus", a samo jednu nominaciju manje ima Nolanov "Openhajmer".

Za sedam nagrada u trci su "Jadna stvorenja" Jorgosa Lantimosa i "Ubistva pod cvjetnim mjesecom" Martina Skorsezea.

Od dramskih filmova za "Zlatni globus" su nominovani "Openhajmer", "Ubistva pod cvjetnim mjesecom", "Maestro", "Prošli životi", "Područje interesovanja" i "Anatomija pada", a od komedija ili muzikla "Air", "American Fiction", "Barbie", "Holdovers", "May December" i "Poor Things".

Za najbolji film van engleskog govornog područja su nominovani "Anatomy of a Fall", "Fallen Leaves", "Io Capitano", "Past Lives", "Society of the SNow" i "The Zone of Interest", prenosi Tanjug.

Za najboljeg režisera nominovani su Bredli Kuper za film "Maestro", Greta Gervig za "Barbi", Kristofer Nolan za "Openhajmera", Martin Skorseze za "Ubistva pod cvjetnim mjesecom", Jorgos Lantimos za "Jadna stvorenja" i Selin Song za "Prošli životi".

Za najbolji scenario nominovani su "Greta Gervig i Noa Maumbah za "Barbie", Toni Meknamara "Poor Things", Kristofer Nolan za "Openhajmera", Erik Rot i Martin Skorseze za "Ubistva pod cvjetnim mjesecom", Selin Song za "Past Lives" i Džastin Trit i Artur Harari za "Anatomiju pada".

Dramski glumci u trci za "Zlatni globus" su Kuper u "Maestru", Leonardo Dikaprio za "Ubistva pod cvjetnim mjesecom", Kolman Domingo za "Rustin", Kilijan Marfi u "Openhajmeru"), Bari Kegan "Saltburn" i Endrju Skot u "All of Us Strangers".

Za najbolje glumice u drami nominovane su Anet Bening u "Nyad", Lili Gledston u "Ubistvima pod cvetnim mesecom",

Sandra Hiler u "Anatomiji pada", Greta Li u "Past Lives", Keri Maligan u "Maestru" i Kajli Speni u "Priscilla".

U kategoriji najbolji muzički film ili komedija takmiče se "Barbi", "Jadna stvorenja" "American Fiction", "The Holdovers", "May December" i "Air".

Za najbolju dramsku seriju takmiče se "1923", "Kruna", "The DImplomat", "The Last of Us", "The Morning Show" i "Succesion", a među komedijama "Abbot Elementary", "Barry", "The Bear", "Jury Duty", "Samo ubistva u zgradi" i "Ted Lasso".

Za najbolje dramske televizijske uloge su nominovani od glumica Helen Miren za "1923", Bela Remzi u "The Last of Us", Keri Rasel u "The Diplomat", Sara Snuk u "Succession", Imelda Staunton u "Kruni" i Ema Ston u "The Curse".

Od glumaca u konkurenciji su iz serije "Succession" Brajan Koks, Kjeran Kalkin i Džeremi Strong, Geri Odlmen u "Slow Horses", Pedro Paskal u "The Last of Us" i Dominik Vest u "The Crown".

