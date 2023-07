Objavljeni kandidati za Emi nagrade

Američka Akademija televizijske umjetnosti i nauka objavila je nominacije za 75. dodjelu Emi nagrada, a najviše nominacija, 27, ima serija "Succession" (Nasljednici).

Među nominovanima za najbolju dramsku seriju našli su se "Andor", "Better Call Saul", "The Crown", "House of the Dragon", "Succession", "The White Lotus" i "Yellowjackets".

U kategoriji najbolja humoristička serija nominovani su "Abbott Elementary", "Barry", "The Bear", "Jury Duty", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Only Murders in the Building", "Ted Laso" i "Wednesday".

Nominovani za nagradu u kategoriji najbolja mini serija su "Beef", "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story", "Daisy Jones & the Six", "Fleishman Is in Trouble", "Obi-Wan Kenobi". Za najboljeg glavnog glumca u dramskim serijama nadmeću se Džef Bridžis (The Old Man), Brajan Koks (Succession), Kiran Kalkin (Succession), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Pedro Paskal (The Last of Us) i Džeremi Strong (Succession). Za najbolje glavne glumice u dramskim serijama nominovane su Šeron Horgan (Bad Sisters), Melani Linski, (Yellowjackets), Elizabet Mos (The Handmaid's Tale), Bela Remsi (The Last of Us), Keri Rasel (The Diplomat) i Sara Snuk (Succession). Za nagradu za najboljeg glavnog glumca u humorističkim serijama nominovani su Bil Hader (Barry), Martin Šort (Only Murders in the Building), Džejson Segel (Shrinking), Džejson Sudejkis (Ted Laso) i Džeremi Alan Vajt (The Bear).

Za nagradu za najbolju glavnu glumicu u humorističkim serijama nominovane su Kristina Apelgejt (Dead to Me), Rejčel Brosnan (The Marvelous Mrs. Maisel), Kinta Branson (Abbott Elementary), Nataša Lione (Poker Face) i Džena Ortega (Wednesday). Dodjela nagrada će se održati 18. septembra.