Objavljeni memoari Šeron Stoun "Ljepota u tome da se živi dva puta"

Kad nisam zauzeta time da budem Šeron Stoun, onda sam stidljiva, zapisala je holivudska glumica u svojim memoarima "Ljepota u tome da se živi dva puta", koji su objavljeni u petak. U knjizi ne govori samo o svojoj karijeri, kao što to rade mnoge njene kolege, nego i o životu prije nego što je postala filmska zvijezda, otkriva da je bila žrtva seksualnog zlostavljanja u porodici i piše o nizu situacija u kojima je bila na ivici smrti. Knjigu je posvetila svojoj majci.

Šeron Stoun, lijepa, zavodljiva i pametna holivudska glumica. Tako bi je opisali njeni fanovi. Međutim, kada ona sama piše o sebi, taj imidž dobija i drugačije slojeve. Nasuprot likovima tajanstvenih, fatalnih žena koje je igrala, Šeron Stoun ukazuje se kao delikatno biće, otvorena i ranjiva osoba koja je o nekim stvarima morala, makar i tiho, da progovori.

"Vjerujem da je suština moje knjige u tome što ona govori o sasvim običnom životu. Ne mislim da je moj život izuzetan, osim što sam završila tako što sam postala filmska zvijezda. Ovu knjigu moglo je da napiše mnogo ljudi koji su odrasli u malom gradu", rekla je Šeron Stoun u video-poruci najavljujući knjigu.

"Muškarci se plaše Šeron Stoun", pisao je jedan magazin portretišući glumicu 1996. godine. "Ona je nesputana i otvorena, brza i promućurna. Često, ispostavlja se, i prosto luda". Devedesetih godina ni o jednom glumcu ili glumici nije se pisalo tako dramatično kao o zvijezdi "Niskih strasti" koja je prekrštala noge kao osumnjičena za ubistvo u trileru Pola Verhofena iz 1992. i time na kraju postala ikona seksualnosti na ekranu, podsjeća novinar "Indipendenta" Adam Vajt.

Rođena je i odrasla u Medvilu, u Pensilvaniji, u porodici fabričkog radnika i računovođe, kao drugo od četvoro djece. Izrazito talentovano dijete s visokim koeficijentom inteligencije (navodno joj je IQ 154), preskakala je razrede u školi.

Ali tek je prije nekoliko dana, govoreći o svojim memoarima, otkrila i da je nju i njenu mlađu sestru seksualno zlostavljao djed, otac njihove majke. Ispričala je da je odlučila da o tome piše nakon razgovora sa sestrom i majkom.

"Sestra i ja smo to odlučile zajedno. Pričale smo s našom mamom, ona je isprva to stoički podnijela i napisala mi u pismu koliko je uznemirujuće to što je čula. Sva ta pobožna, prestravljena, ne-želim-da-znam-to stvar. Onda je moja sestra iznijela to breme kada je naša mama bila kod nje. I onda je mama prelomila. Kada sam završila knjigu, čitala sam je majci tri dana. Bila sam prehlađena tada. Ležala sam, ona je bila u krevetu kraj mene kada sam završila sa čitanjem i potom sam snimila sat i po njene priče. Poslije sam ponovo napisala veći dio knjige. Tada sam i knjigu posvetila njoj", ispričala je Šeron.

Na pitanje da li je strijepila od reakcija ljudi kada knjiga bude objavljena, kaže da na neki način jeste, ali da bi, da nije to uradila, ljudi i dalje izmišljali stvari o njoj kao što to rade dobar dio njenog života od kada je odrasla.