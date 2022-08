Objavljeni novi detalji nadolazeće serije Larsa fon Triera

MUBI je prije nekoliko dana objavio postere za treći dio trilogije "Kraljevstvo" od Larsa fon Triera - "Izlazak iz Kraljevstva". Ovo će biti prva serija MUBI-ja i dolazi ekskluzivno na platformu ove jeseni

Predstavlja ga TrustNordisk i producira Zentropa Entertainments, "Kraljevstvo egzodusa" imaće svoju svjetsku premijeru izvan konkurencije na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji ovog mjeseca.

Serija prati osoblje i pacijente neurohirurškog odjela u bolnici u Kopenhagenu. U seriji mjesečarka Karen tražiće odgovore na neriješena pitanja serije kako bi spasila bolnicu od propasti. Jedne noći duboko spavajući, Karen odluta u tamu i neobjašnjivo završi pred bolnicom. Vrata Kraljevstva se opet otvaraju...

Nova sezona ima zvjezdanu postavu, uključujući Larsa Mikelsena (The Killing), Mikaela Persbrandta (S*x Education), Nikolaja Lie Kasa (Riders of Justice) i Tuvu Novotnija (Bonus Family), Uda Kiera s Aleksanderom Skarsgardom (Big Little Lies) i Davidom Dencikom (Chernobyl) dolaze kao gosti.

Fon Trier napisao je scenario u saradnji s Nilsom Vorselom, s kojim je radio i prethodne sezone. Louiz Vest producira za Zentropa Entertainments.

