Objavljeni prvi isječci novih epizoda serije "Seks i grad"

​Na društvenoj mreži Tviter pojavili su se prvi isječci novih epizoda serije Seks i grad, pod nazivom "And Just Like That".

HBO je u nedjelju nakon dodjele Emija 2021. objavio trejler novih serija i filmova koji dolaze na tu platformu, a među njima je i "And Just Like That".

U samo nekoliko sekundi trailera, koje su posvećene popularnoj seriji, prikazane su Parker, Nikson i Kristin Dejvis, kako pozdravljaju nepoznatu osobu, a sve tri izgledaju kao modne ikone.

Ubrzo nakon te scene, prikazani su Keri i gospodin Zverka kako se grle dok su u kuhinji, a u jednom djeliću sekunde vidi se njihov poljubac.

"Da li su reditelji učinili da dodatno ostare?", "Više kao Zlatne djevojke", "Imam osjećaj da su odjednom postale stare, bar ne koriste botoks", "Smiješne su", samo su neki od komentara, nekadašnjih fanova kultne serije "Seks i grad".

(B92)