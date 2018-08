Objavljeni prvi kadrovi posljednje sezone "Igre prijestola"

HBO je prvi put objavio jednu scenu iz posljednje osme sezone serije "Igra prijestola".

Obožavaoci popularne serije sa nestrpljenjem očekuju njen finalnu sezonu, čije emitovanje je zakazano za sljedeću 2019. godinu, budući da je prethodni serijal emitovan 2017.

Mreža HBO im je konačno izašla u susret, objavivši prvi promo video osme sezone. U kratkom klipu, koji traje samo tri sekunde, vidimo zagrljaj Džona Snežnog i Sanse.

Iako sam video, kako neki ocjenjuju, nije "bog zna šta", njegovo objavljivanje izazvalo je brojne reakcije fanova na društvenim mrežama, navodi Biznis Insajder.

Međutim, prema pisanju Hafington Posta od prije nekoliko dana, prikazivanje osme sezona "Igre prestola" moglo bi da bude dodatno odloženo u odnosu na najavljeni početak emitovanja.

"Naporno ćemo raditi na osmoj sezoni sve do maja 2019. godine, tako da je ona bar jedno osam ili devet mjeseci daleko od završetka. Imamo još dosta posla da uradimo na osmoj sezoni", izjavio je supervizor za specijalne efekte serije Džo Bauer za Hafington Post.

Kako je HBO saopštio na početku snimanja, završni serijal "Igre prijestola" će imati šest epizoda i trebalo bi da počne da se emituje "u prvoj polovini 2019."

FIRST FOOTAGE FROM GAME OF THRONES SEASON 8 pic.twitter.com/0Cl3fFDGb6