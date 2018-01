"Oblik vode" vodi sa 12 nominacija za BAFTA nagrade

LONDON - Film "Oblik vode" Giljerma del Tora vodi po broju nominacija za nagrade Britanske akademije za film (BAFTA), prenosi Rojters.

Fantastična drama Giljerma del Tora, koji je prije dva dana dobio Zlatnog globusa za režiju, ima 12 nominacija za nagrade BAFTA.

Slijede drama "Najmračniji sat" Džoa Rajta i crna komedija "Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju" Martina Mekdone sa po devet nominacija, dok "Blejd Raner 2049" Denisa Viljenueva i "Dunkirk" Kristofera Nolana imaju po osam.

Seli Hokins ("Oblik vode") i Frensis MekDormand ("Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju") su nominovane za nagradu BAFTA za najbolju glavnu žensku ulogu, a za isto priznanje za najbolju mušku ulogu pretenduju Danijel Dej-Luis i Geri Oldman.

"Oblik vode" je nominova u kategorijama za najbolji film, za direktora fotografije, dizajn kostima i vizuelne efekte, dok je Del Toro nominovan za režiju i originalni scenario.

Kristofer Plamer je nominovan za najbolju sporednu ulogu za portret naftnog tajkuna Džona Pola Getija u filmu "Sav novac sveta" Ridlija Skota.

Plamer je preuzeo ulogu nakon što je Skot odlučio da iz filma izbaci sve scene Kevina Spejsija zbog optužbi za seksualno uznemiravanje.

Za najbolji britanski film nominovani su filmovi "Staljinova smrt" ("The Death of Stalin"), "Lejdi Makbet" ("Lady Macbeth"), "Božja zemlja" ("God''s Own Country") i "Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju".

"Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju" je trijumfovao na dodeli "Zlatnih globusa" sa četiri nagrade.