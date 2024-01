Očekivani i neočekivani trijumfi na dodjeli Zlatnih globusa 2024

​LOS ANĐELES - Veliki filmski favoriti "Openhajmer" i "Jadna stvorenja" očekivano su trijumfovali na dodjeli nagrada "Zlatni globus" čija je ceremonija održana sinoć na Beverli Hilsu u Los Anđelesu.

Kako su žanrovi podijeljeni, tako je “Openhajmer” proglašen najboljim igranim filmom u kategoriji drame, dok je neobično djelo "Jadna stvorenja" najbolja komedija ili mjuzikl.

Za dramu su se takmičili: “Ubice Cvjetnog Mjeseca” (Killers of the Flower Moon), “Maestro”, “Past Lives”, “The Zone of Interest”, “Anatomy of a Fall”, dok su u kategoriji komedije-mjuzikla pretendovali za uspjeh i filmovi - “Air” u režiji glumca Bena Afleka, “American Fiction”, veliki favorit “Barbie”, “The Holdovers”, “May December”.

Istorijska drama o naučniku J. Robertu Openhajmeru trijumfovala je i sa nagradama za najboljeg reditelja - britanskog vizionara Kristofera Nolana, i time je uspio da pobijedi svoje slavne kolege - Martina Skorsezea (“Killers of the Flower Moon”), Bredlija Kupera (“Maestro”), Gretu Gervig (“Barbie”), grčkog autora Jorgosa Lantimosa (“Jadna stvorenja”), Selin Song (“Past Lives”).

Očekivalo se da će pobjedu možda odnijeti legendarni Martin Skorseze za svoj tročasovni epski triler u kojem ekranom vladaju Leonardo Di Kaprio i Robert De Niro, a dobre prognoze je imao i glumac Bredli Kuper u svom novom rediteljskom poduhvatu “Maestro”.

Gotička komedija o preminuloj ženi koju naučnici ožive "Jadna stvorenja" grčkog režisera i scenariste Jorgosa Lantimosa ostala je tako bez nagrade za najbolju režiju, ali je glumica Ema Stoun “izbrisala” konkurenciju kao najbolja u kategoriji glavne ženske uloge u mjuziklu-komediji.

Time je ostavila za sobom - Fantasiu Barino (“The Color Purple”), Dženifer Lorens (“No Hard Feelings”), Almu Pujsti (“Fallen Leaves”) i svoje najveće protivnice - Natali Portman (“May December”) i Margo Robi koja je bila najveći favorit za ogroman hit “Barbi”.

Zato je za najbolju glumicu u drami skoro pa očekivano nagradjena Lili Gledstoun, glumica o kojoj će se tek pričati, za ubjedljiv portret Indijanke u mračnoj drami trileru “Ubice Cvjetnog Meseca” Martina Skorsezea.

Istina, ona jeste autsajder u konkurenciji koju čine iskusnije koleginice kao Keri Maligan za biografski muzički film "Maestro", Sandra Hiler ("Anatomy of a Fall"), slavna Anet Bening za sportsku dramu o plivanju "Nyad", ili Greta Li ("Past Lives") i Kejli Spaeni za ostvarenje "Prisila" iz univerzuma Elvisa Prislija.

Ipak, od svjetske premijere "Ubice Cvjetnog Meseca" na Kanskom festivalu u maju ove godine, Lili Gledston je za sve kritičare i publiku postala otkrovenje i istovremeno favorit za osvajanje titule Oskara.

Samim tim sada kao laureatkinja Zlatnog globusa, ona ima prave šanse za nagradu Američke filmske akademije.

Glavni glumac "Openhajmera" Kilijan Marfi osvojio je nagradu Zlatni globus za najboljeg glumca za naslovnu ulogu naučnika J. Roberta Openhajmera koji je stvorio atomsku bombu.

Najveći favorit sigurno je bio oskarovac Leonardo Di Kaprio za Skorsezeov epik "Killers of the Flower Moon", ali za njim i Bredli Kuper za portret kompozitora Leonarda Bernštajna u biografiji "Maestro".

Manje šanse svakako su imali - Kolman Domingo ("Rustin"), Beri Kogan (šokantni film "Saltburn") i Endru Skot ("All of Us Strangers").

Veliko iznenađenje jeste proglašenje za najboljeg glumca u komediji - Pol Đamati za ulogu u filmu "The Holdovers“.

Ovaj često angažovani, ali nekako nedovoljno iskorišćen glumac u Holivudu za veće i zapaženije uloge, Đamati je trijumfovao i time oduvao konkurenciju sa sve samim favoritima: Nikolas Kejdž ("Dream Scenario"), Timoti Šalame ("Wonka"), Met Dejmon ("Air"), Hoakin Finiks – ("Beau Is Afraid") i Džefri Rajt ("American Fiction").

Voljeni i slavni glumac Robert Dauni Džunior, koji je u filmu "Openhajmer" dočarao Openhajmerovog neprijatelja, osvojio je nagradu za najboljeg sporednog glumca, što je donekle očekivano koliko su ga svi hvalili za tu impresivnu ulogu.

Mada, podjednaki favorit za epizodnu rolu je bio dvostruki oskarovac i po mnogima najbolji glumac svih vremena Robert De Niro za čak desetu saradnju sa Martinom Skorsezeom, kao negativac u trileru "Killers of the Flower Moon".

Prethodno su De Niro i Skorseze nakon dvije decenije ostvarili ponovnu saradnju takođe u dugačkom epskom filmu "Irac" (The Irishman, 2019), ali tada De Niro nije bio nominovan, već kolega iz te gangsterske sage Al Paćino.

Robert Dauni Džunior je propustio Oskara za glavnu ulogu Čarlija Čaplina u drami "Čaplin" davne 1992. godine, i možda će ga sad konačno osvojiti, nakon trijumfa sa Zlatnim Globusom, ili će možda ipak De Niro uzeti trećeg Oskara.

Da‘ Vin Džoi Randolf osvojila je Globus za najbolju sporednu glumicu u filmu "The Holdovers“ i tako se pridružila kolegi Polu Đamatiju na uspjehu tog ostvatenja.

Za najbolji strani film proglašena je francuska drama "Anatomija pada”, koja je dobila i nagradu za najbolji scenario, što je definitivno nevjerovatan i neočekivan trijumf.

Ostaviti ovakve filmove i autorske veličine - "Barbie" (Greta Gervig, Noa Baumbah), "Jadna stvorenja" (Toni Meknamara), "Openhajmer" (Kristofer Nolan), "Killers of the Flower Moon" (Erik Rot, Martin Skorseze) je nešto izuzetno i neponovljivo.

Za najbolji animirani film nagradu je takođe neočekivano dobio "Dečak i čaplja” (The Boy and the Heron), a svi ostali su bili jači favoriti: "Elemental", "Spider-Man: Across the Spider-Verse", "The Super Mario Bros Movie", "Suzume" i "Želja" (Wish).

Što se tiče Zlatnih globusa za mali ekran, televiziju, uspješna HBO serija "Naslijeđe" (Succession) je proglašena za najbolju dramu, a serija o problemima koji muče vlasnike uspješnog restorana "The Bear“ je najbolja u žanru komedije.

Mega uspješni "Succession" na čelu sa glumcem Brajanom Koksom je ostavio za sobom druge kvalitetne dramske serije - "1923", "Kruna" (The Crown), "The Diplomat", "The Last of Us" i "The Morning Show", a osvojio je i nagrade za najboljeg glavnog glumca i glumicu u drami - Kiran Kalkin i Sara Snuk.

Organizatori dodjele "Zlatnog Globusa" uveli su i nove kategorije, tako je najbolje Box office dostignuće hit film "Barbi", sa najvećom zaradom na blagajnama, a za njim slijede "Guardians of the Galaxy Vol. 3", Džon Vik 4" (John Wick: Chapter 4), "Nemoguća misija 7" (Mission Impossible – Dead Reckoning Part 1), "Openhajmer", "Spider-Man: Across the Spider-Verse", koncertni film "Taylor Swift: The Eras Tour" i "Super Mario Bros".

Najbolji performans u Stand-Up komediji je takodje nova kategorija i tu je pobjednik komičar Riki Džervejs za "Armagedon", te je ostavio konkurente: Ejmi Šumer ("Emergency Contact"), Kris Rok ("Selective Outrage"), Sara Silverman ("Someone You Love"), Trevor Noa ("Where Was I") i Vanda Sajks ("I’m an Entertainer").

Udruženje stranih novinara prati dešavanja u Holivudu, a ove je godine u glasanju učestvovalo barem 300 novinara za nagrade Zlatni Globus.

Podsjetimo, Zlatni globusi uvijek predstavljaju početak sezone nagrađivanja u Holivudu koji su odlična prognoza za Oskara, prenosi "Tanjug".

