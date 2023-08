Od 23.avgusta u kina i bioskope stiže filmska adaptacija video igre Gran Turismo

U svim BH kinima i bioskopima pretpremijerno od 23. avgusta možete pogledati akcionu sportsku dramu koja na velike ekrane donosi istinitu priču Janna Mardenborougha, gamera i obožavatelja Gran Turismo serijala koji je 2011. godine u konkurenciji od 90 hiljada igrača osvojio GT Academy takmičenje koje je započelo njegovu profesionalnu vozačku karijeru sa samo 20 godina. Njegova fenomenalna životna priča govori o neočekivanoj prilici, napornom radu i ostvarenju dječačkih snova.

Trailer filma pokazuje Jannov težak put do uspjeha i slave, a ne štedi ni na napetim, spektakularnim scenama trka. Jann Mardenborough (Archie Madekwe) je tinejdžer koji po cijele dane igra Gran Turismo igre, uprkos stalnim prigovorima svojim roditelja. Ali, kad dobije poziv za takmičenje GT Academy, Jann će dobiti priliku svoje gaming iskustvo iskoristiti za osvajanje glavne nagrade – ulazak u vode profesionalnih trka!

Kako je film već imao limitirano kino prikazivanje prije službenog širokog kino starta ove sedmice, dostupne su prve recenzije. Gran Turismo ima visokih 98% od publike na popularnoj stranici Rotten Tomatoes! Gledatelji hvale scene trka jer su zbog autentičnog načina snimanja imali prilike bar na trenutke osjetiti napetost, pritisak i uzbuđenje profesionalnih vozača, a uz to, pohvalili su i glumu Davida Harboura kao Jacka Saltera te emotivan odnos njega kao mentora i Archieja Madekwea kao novopečenog vozača Janna koji se pokušava probiti u kompetitivnom svijetu profesionalnih trka.

Režiju ove visokooktanske akcione drame potpisuje sjajni Južnoafrički reditelj Neill Blomkamp, kreator SF klasika „District 9“ i „Elysium“ dok sjajnu glumačku ekipu zaokružuju sjajni američki glumac David Harbour, poznat našoj publici po ulogama u planetarno popularnoj TV seriji „Stranger Things“ i blockbusterima „Suicide Squad“ te „Quantum of Solace“ te britanski super star Orlando Bloom, legendarni Legolas iz serijala „The Lord of the Rings“.

Nesvakidašnji dodatak filmski dodatak je i stvarni Jann Mardenborough koji je filmu pomogao kao službeni kaskader vozač tako da možemo očekivati napete, žestoke i spektakularne vožnje, ali i iskrenu, prirodnu i ljudsku priču.

C2 film zvanični zastupnik studija Sony za BiH, donosi filmsku adaptaciju planetarno popularne video igre, koja je od 1997. do 2022.godine imala čak sedam izdanja te je prodata u više od 90 miliona primjeraka širom svijeta, na repertoar svih BH multiplexa u ekskluzivnim pretpremijernim projekcijama 23. kolovozaa na redovnom repertoaru svih BH kina i bioskopa kreće sa prikazivanjem od 24.avgusta. C2 film već naredne sedmice od 31.avgusta na repertoar svih BH kina i bioskopa donosi novi nastavak kultnog akcionog serijala Denzela Washigtona „Pravednik 3“