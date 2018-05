Od kolekcionara filmova na DVD-u do serijskog preduzetnika

Ovaj bivši "pirat" sa samo 18 godina pokrenuo je svoju prvu firmu, strastveni je ljubitelj filmova, a ove godine dolazi na NEM u Dubrovnik ispričati kako je uspio postati jedan od najuspješnijih mladih poduzetnika i inovatora u Evropi. Dame i gospodo - Arash Pendari.

Rođen u Iranu, no odrastao u Švedskoj, Arash Pendari vlasnik je kompanije Vionlabs koja poboljšava korisničko iskustvo za sve ljubitelje filmova i televizije. Njegova kompanija prikuplja sve filmske, televizijske i VOD sadržaje i omogućava da određeni korisnik bude izložen pravom sadržaju koji ga interesira. I to zahvaljujući posebnoj tehnologiji.

Zabava kao bitan segment naših života

Na NEM-u 2018, koji se održava od 11. do 14. juna u Dubrovniku, Pendari će održati prezentaciju naziva "Matematika i umjetnost" kojom će uputiti na razvoj umjetne inteligencije u filmskoj i TV industriji te kako se umjetna inteligencija danas koristi na različite načine da bi poboljšala korisničko iskustvo, osobne podatke i metadate.

U svojim govorima ovaj mladi preduzetnik često ističe kako su se njegovi počeci temeljili na golemoj kolekciji VHS filmova koja je vrlo brzo izrasla u kolekciju DVD filmova.

"Ja sam stari pirat", nerijetko govori ne krijući da je godinama radio za ilegalne filmske servise sve dok nije odlučio okrenuti novu stranicu. Shvatio je kako je zabava u današnjem vremenu itekako bitan segment naših života – no u istoj toj industriji primijetio je i mnoštvo problema. Ipak, entuzijazmom i sposobnošću pronalaženja rješenja usmjerenih na klijente, u kombinaciji sa strašću prema filmovima i TV sadržaju, uspio je svoje ideje pretočiti u stvarnost 2010. godine motom: „Uštedite vrijeme pretražujući i provodite ga gledajući!"

Šta publiku zaista zanima?

Pendari takođe ima i bogato iskustvo u razvoju medija i igara, s posebnim naglaskom na specijalne efekte, a dobitnik je i nagrade Zlatni mobitel 2013. godine za najinovativnija mobilna rješenja. Zanimalo nas je kako to da se „gaming“ industrija uspješnije bori protiv ilegalnog skidanja sadržaja nego što je slučaj u TV i filmskoj industriji.

"Dobra platforma može postaviti sistem koji pruža bolji doživljaj od piratstva. Međutim, piratstvo u industriji igara različito je od filmske jer je igru teško kopirati i trebate određene vještine za tu radnju, a za filmove i TV treba samo preuzeti sadržaj. Mnogi servisi koji nude usluge SVOD-a imaju sjajne platforme, no tu i dalje ima mnogo posla kako bi se korisnicima pružilo iskustvo koje zaslužuju", tako je Pendari objasnio razliku između piratstva u "gaming" industriji i u TV industriji.

Pendari je rastumačio i što najviše zanima publiku u 2018. godini:

"Publiku zanima više dubine i promišljanja u priči. I to zahvaljujući produkcijama poput Marvel Universea i Igre prijestolja. Publika ima ukusa i razumije koliko je važno i golemo iskustvo da je neko uložio više od deset godina u produkciju. Stvaranje ovih vrsta serija i filmova nije bilo moguće bez novih načina globalne razmjene i distribucije i nastaviće gurati industriju prema naprijed. Takođe će biti sve više sadržaja i to će dovesti do viših zahtjeva za uslugom sposobnosti kako predstaviti dio materijala koji su relevantni za vas. Mislim da u sljedeće tri godine kupac više neće prihvatiti uslugu koja nije personalizirana i ne prikazuje sadržaj u kojem možete uživati", zaključio je Pendari.

Rasprodan je smještaj, požurite se po akreditacije

Ovogodišnji NEM premašio je sva očekivanja i prije negoli je počeo, tako da je hotelski smještaj u sklopu NEM paketa rasprodan mjesec i pol prije održavanja događaja. U prodaji su ostale akreditacije koje možete nabaviti putem internetske stranice www.neweumarket.com. Svoj dolazak potvrdili su već Warner Bros., NBC Universal, AMC Networks International i FOX Networks Group – potvrdite ga i vi već danas!