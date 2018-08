Odbijene uloge života

Niko od nas ne može da predvidi budućnost, te ni glumci ne mogu da budu sigurni da li će film u kojem biraju da glume biti totalni fijasko ili dobitnik "Oscara".

Stoga ih ne možemo kriviti zbog loših izbora. Ipak, neki su zaista napravili nepopravljive greške. Naime, odbli su kultne uloge koje su kasnije proslavile njihove kolege.

Vil Smit odbio film "The Matrix"

Zarad filma: "Wild Wild West"

Vil Smit je bio u jeku popularnosti nakon filmova "Men in Black" i "Independence Day" kada su mu braća Vačovski ponudila ulogu Nea u filmu "The Matrix". On je odbio ovu primamljivu ponudu uz obrazloženje "da bi on tu uprskao". Umjesto toga pristao je da glumi u filmu "Wild Wild West", koji je dobio nominaciju za "Zlatnu malinu" u kategoriji najgori par na filmskom platnu i najgora originalna muzika.

Džek Nikolson odbio film "Kum"

Zarad filma: "The King of Marvin Gardens"

Džek Nikolson je odbio ulogu Majkla Korleona, koja je kasnije proslavila Ala Paćina. Ipak, sam glumac je tada priznao da nije najbolji izbor za tu ulogu.

"U to vrijeme sam vjerovao da Indijanci treba da igraju Indijance, a Italijani Italijane", izjavio je ovaj proslavljeni glumac 2004. godine.

Tako je 1972. glumio u malo poznatoj drami "The King of Marvin Gardens", koja i nije toliko loša, ali ništa ne može da opravda odbijanje kultnog filma kao što je "Kum".

Kevin Kostner odbio film "Bjekstvo iz Šošenka"

Zarad filma: "Vodeni svijet"

Kevin Kostner vjerovatno ne bi odmah osjetio prednosti igranja u pomenutom filmu umjesto Tima Robinsa. Činjenica je da ovaj film nije u prvi mah naišao na odobrenje publike. Međutim, danas je na svim top-listama najboljih filmova ikada.

U tom periodu Kostner je bio zauzet snimanjem filma "Vodeni svijet", koji je bio totalni promašaj. Sa druge strane, Tom Henks i Bred Pit, koji su takođe predloženi za ovu ulogu, imali su daleko bolje obrazloženje, imajući u vidu da su u tom periodu snimali filmove "Forest Gamp", odnosno "Intervju sa vampirom", što su daleko ozbiljniji kandidati.

Emili Blant odbila film "Iron Man 2"

Zarad filma: "Guliverova putovanja"

Ovaj slučaj je pomalo specifičan. Naime, istina je da je "Iron Man 2" možda najmanje omiljen superherojski film, ali Blantova je trebalo da tumači lik Crne udovice, koji je na kraju igrala Skarlet Johanson. Ipak, kako je ugovorom bila vezana za snimanje filma "Guliverova putovanja", morala je da odustane od pomenute uloge. Glumica ističe da se ne kaje zbog ovoga jer nije mogla da učini ništa da bi dobila tu ulogu.

Kristina Eplgejt odbila film: "Legally Blonde"

Zarad filma: "Just Visiting"

Reditelj ovog filma bio je vrlo izričit kada je u pitanju glumica koja će igrati glavnu ulogu. Naime, imao je na umu neku od glumica koje su igrale Rejčelinu sestru u "Prijateljima". Prvi izbor bila je Kristina Eplgejt, ali je ona istu odbila uz obrazloženje da je pomenuta uloga suviše slična onoj u filmu "Married with Children", čije snimanje je upravo završila. Umjesto toga, odlučila se za ulogu u rimejku francuske komedije pod nazivom "Just Visiting". Kasnije se pokajala, ali je priznala da je Riz Viterspun to uradila mnogo bolje nego što bi ona ikada mogla.