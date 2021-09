BANJALUKA - U "Cineplexxu Palas" večeras je održana banjalučka premijera filma "Toma". Premijeri je prisustvovala glumačka i autorska ekipa koju su činili Dragan Bjelogrlić, Tamara Dragičević, Paulina Manov, Sanja Marković, Nikola Pejaković, Đorđe Stojković i Aco Pejović.

"Možda je rano još govoriti o nekom fenomenu šta se to desilo. Imam iza sebe filmove koji su uvek izazivali burne emocije ali ovo ne mogu da uporedim ni sa čim. Jako snažne emocije stižu od ljudi koji su gledali film. Nema još ni sedam dana od premijere u Beogradu, videćemo, film je tek krenuo. Ipak, sve je tako burno i emotivno, neću da ureknem ali stvarno je lepo. Svih ovih dana imam jako lep osećaj i ovo je sve zašto volim ovaj posao", rekao je Dragan Bjelogrlić nakon premijere.

Glumica Tamara Dragičević koja tumači lik Silvane Armenulić govorila je o svojoj ulozi i zadovoljstvu jer se našla u filmu koji govori o muzičkom velikanu Tomi Zdravkoviću.

"Nisam imala neke strahove, bilo je uzbuđenje od početka i kako je krenulo snimanje odmah je sve išlo lepo i lako, sa puno emocija. I stalno koristim ovo "sa puno emocija". Film će da živi mnogo duže, i to je poseban osećaj i sreća biti deo ovog filma, istorije i antologije. Nekako nepristojno je uvek govoriti o nečemu čega si deo, ali ipak objektivno, velika je čast", izjavila je Tamara Dragičević.

Pjevač Aco Pejović otpjevao je sve kultne pjesme Tome Zdravkovića koje su se našle u filmu.

"Sam poziv od strane Bjelogrlića i Joksimovića, za ovakav spektakl od filma, je ozbiljna obaveza i ozbiljno teška stvar u smislu da Toma je neko ko je ostavio ozbiljan trag i muzici Jugoslavije. Da izguram tu veliku priču, da pogodim njegovu emociju i njegov život dočaram svojim glasom, bila je velika obaveza. Pored svega, za mene je nekako bilo lakše jer mi je Toma od malih nogu bio negde u glavi, a ipak, kada su me pozvali, nije mi bilo baš lako da dođem da otpevam. Kada je prošla prva pesma, sve je išlo samo od sebe. Radilo se na tome ozbiljno, bilo je tu ozbiljnog posla, jer raditi sa Bjelom i Željkom nije baš lako, a ja sam neko ko voli da to bude kako treba, profesionalno i mislim da smo bar nekako dočarali tu neku Tominu emociju koliko treba", pojasnio je Aco Pejović.

Glumica Paulina Manov koja se našla u nekim od najemotivnijih scena u filmu rekla je kako je rad na filmu dodatno približio Tominom liku i djelu.

"U mojoj kući se nije slušao taj žanr, međutim kroz ovaj film ja sam se upoznala sa ovim pesmama i videla sam koliko su one divne i sad već pripadaju domenu opšte vrednosti. 'To nije narodna muzika, to je moja muzika', kako kaže Toma. Postala je klasika", rekla je Manova.

Kako kaže, kada je došla na kasting, odmah je osjetila Ljiljanu i postala je dio nje još dok je čitala scenario.

U filmu se pojavljuju likovi poput Zorana Radmilovića, Mike Antića, Lepe Lukić, Kemala Montena, Zdravka Čolića i mnogih drugih.