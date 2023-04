Održana svjetska premijera filma "Izazov"

MOSKVA - Ruski film reditelja Klima Šipenka "Izazov", istorijsko, prvo ostvarenje snimljeno u svemiru, imao je u Moskvi premijeru, kojoj je prisustvovao tumač glavne muške uloge, srpski glumac Miloš Biković.

Šipenko je rekao novinarima u moskovskom bioskopu "Oktobar" da mu je cilj bio da se, zahvaljujući "Izazovu", gledaoci osjete kao da su bili u svemiru.

"Da iskuse ono što sam ja iskusio i Julija (Peresild). Želim da izađu iz bioskopa sa osjećajem kao da su bili u svemiru. To očekujem i to sam htio postići. Nadam se da sam to postigao", rekao je Šipenko.

"Izazov" je snimljen na Međunarodnoj svemirskoj stanici, gdje su prošle godine doletjeli Šipenko i glavna glumica Jurila Peresild, kako bi dočarali dramu o hitnoj hirurškoj intervenciji na jednom astronautu.

Prizore u svemiru snimao je Šipenko kao kamerman, a uz Peresild glumili su i astronauti Oleg Novicki i Anton Škaplerov, dok je Biković svoj deo uradio na zemlji, odnosno u bestežinskom stanju tokom leta posebnog aviona.

"Sve u svemiru je bilo teško. Bilo nas je petoro, a radili smo ono što obično 70 ljudi radi. Multitasking", rekao je reditelj.

Šipenko je istakao da mu je Biković jedan od najomiljenih glumca, da je sjajan glumac i čovjek, prijatelj sa kojim je uradio dva filma, čeka se treći, a nada se da će ih uraditi "još deset".

Upitan kakav očekuje uspjeh "Izazova", Šipenko je odgovorio da to ne može reći pošto filmovi imaju neočekivanu sudbinu, ali da želi "da ga vidi što više ljudi i da im se dopadne".

"Nadam se da će biti još filmova u svemiru. Sjajna je atmosfera. Teško ih je praviti, ali sjajno izgledaju na platnu. Teško je bez sile teže. To je okruženje koje se teško kontroliše", rekao je Šipenko.

Biković je rekao da je način snimanja "Izazova" nešto "neverovatnije od ovoga što gledamo".

"Muškarac i žena su otišli u kosmos i uradili posao cele snimajuće ekipe. Bili su šminkeri, kostimografi, scenci, rasvetljivači, snimatelji zvuka, reditelj i glumac", istakao je Biković.

Prema njegovim rečima, film je sniman u "neprijateljskim uslovima i zato je to herojski podvig".

"Danas je Dan ruske kosmonautike, ali je i praznik filma", naglasio je Biković.

Glumačku postavu čine i Vladimir Maškov, Pjotr Dubrov, Jelena Valjuškina, Varvara Volodina, Andrej Ščepočkin, Aleksandar Balujev, Igor Gordin, Aleksej Barabaš, Aleksej Grišin i Artur Besčastnij.

Kako je najavljeno, srpska premijera "Izazova" biće 19. aprila u beogradskoj Sinepleks Galeriji.

Nakon beogradske premijere film "Izazov" će biti od 20. aprila u redovnoj bioskopskoj distribuciji širom zemlje i regiona.