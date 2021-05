Održavanje "Festa" presedan i podvig

Na 49. izdanju Međunarodnog filmskog festivala "Fest", koji se ove godine pod sloganom "Povratak u budućnost" održava do 16. maja u organizaciji Centra beogradskih festivala, u glavnom programu van konkurencije juče je prikazan dokumentarac "Kreka: Lovac na snove", dok je film "Jazavac pred sudom" trebalo da bude prikazan u nedjelju, u večernjim časovima kao specijalna projekcija.

U glavnom takmičarskom programu juče su na repertoaru bili i filmovi "Čovjek koji je prodao svoju kožu" rediteljke Kuter Ben Hanije, "Lovac" Marka Bergera i "Palm Springs", komedija Maksa Barbakova.

Inače, ovogodišnji "Fest" otvoren je u petak uveče u Sava centru uručenjem počasnih nagrada "Beogradski pobednik" za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti reditelju Puriši Đorđeviću i glumcu Radetu Šerbedžiji, nakon što je minutom ćutanja odata pošta svim žrtvama virusa korona, te prikazan "In memoriam", video hadži Aleksandra Đurovića posvećen filmskim umjetnicima koji su preminuli u posljednjih godinu dana.

Program 49. "Festa" nudi 71 premijerni naslov, a počeo je filmom "Veliko iskopavanje" Sajmona Stouna sa Keri Maligen i Rejfom Fajnsom u glavnim ulogama. Za razliku od prethodnih godina, nije bilo posebnog gosta na ceremoniji otvaranja, održanoj pred ograničenim brojem publike, u skladu s epidemiološkim mjerama zbog pandemije.

Ivan Karl, gradski sekretar za kulturu i predsjednik Odbora "Festa", kazao je da je najveći presedan i podvig što se festival uopšte održava u godini u kojoj je Berlin bio dostupan na internetu, a Kan odložen.

"Da ne zaboravimo, 48. 'Fest' je bio poslednji međunarodni filmski festival pre korone, da se ne zaboravi, 'Fest' je sada prva smotra filma koja se na konvencionalan način održava u vreme korone. Proći će u radnoj atmosferi, bez pompe, fanfara, svetkovina... Gledaćemo filmove, navijaćemo za filmove i bioskope koji su pretrpeli psihološki i ekonomski udar te postali kolateralna šteta kovida-19", naglasio je Karl. Legendarni devedesetsedmogodišnji reditelj Puriša Đorđević najavio je novi film, koji snima uprkos poodmaklim godinama.

"Lepo je da je 'Fest' opet s nama, a na neki način dobro je da sam i ja s vama. Rođen sam 1924. godine na Đurđevdan, u Čačku. Od tada sam snimio mnogo ulica, gradova i lica. Ono što sam umeo i što nisam umeo pokušao sam da izrazim u svojim filmovima. I, da se ne ljutite, upravo spremam novi film", rekao je Đorđević, kome je u Jugoslovenskoj kinoteci za vreme "Festa" priređen omaž pa će publika imati priliku da vidi devet filmova tog doajena srpske kinematografije.

Šerbedžija, drugi laureat "Festa", istakao je značaj održavanja kontinuiteta ovog festivala, podsjetivši i na slavne dane jugoslovenske kinematografije.

"Ponosan sam na to što sam dio sjajne kinematografije Južnih Slovena, koji su se nekada zvali Jugosloveni, te ovog 'Festa', festivala koji je nastao 1971. godine - u doba kada je jugoslovenski film bio jedan od najživljih i najprepoznatljivijih u svijetu, predvođen upravo režiserima i filmskim radnicima koji su usred Beograda i osnovali ovakav veličanstveni festival. A to je bio onaj crni film, to su bili majstori sedamdesetih godina kojima pripada i ovaj naš veliki Puriša Đorđević pa Žika Pavlović, Dušan Makavejev, Saša Petrović, Želimir Žilnik, i svi ti božanstveni glumci koji su učestvovali u njihovim filmovima", istakao je Šerbedžija.