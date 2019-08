“Odvedi me negdje gdje je lijepo” najbolji igrani film SFF-a

Film Ene Sendijarević “Odvedi me negdje gdje je lijepo” dobio je nagradu Srce Sarajeva za najbolji igrani film na jubilarnom 25. Sarajevo film festivalu.

Prilikom primanja nagrade, Sendijarević je zahvalila publici i žiriju.

“Ovdje sam sa svojom ekipom i primajući ovu nagradu jako sam uzbuđena.

Želim da se zahvalim svom timu, koji mi je omogućio da snimim ovaj film. Hvala vam što ste vjerovali u mene. Želim se zahvaliti i žiriju na ovoj nagradi. U svoje glumce sam se zaljubila na prvi pogled i svaki put kad gledam film zaljubim se u njihovu glumu iznova. A svoju nagradu posvećujem Sarajevo Film Festivalu, jer uz njega odrastam”, rekla je Sendijarević.

Nagradu za najboljeg glumca dobio je Levan Gelbakhiani za ulogu u filmu "A onda smo plesali".

"Sarajevo me podsjeća na moju domovinu. Te osjećam da je ovo moj drugi dom", kazao je Gelbakhiani.

Nagrada za najbolju glumicu dobila je Irina Jambonas za glumu u filmu "Ukrug".

"Hvala vam puno na nagradi. I specijalne zahvale saljem svom režiseru", rekla je Jambonas.

Emin Alper osvojio je nagradu za najboljeg redatelja za film "Priča o tri sestre".

Film Hilali Baydarova “When the persimmons grew” osvojio je Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film.

Specijalnu nagradu žirija za film "Stack of materian” dobila je Sajra Subašić.

“Nagradu želim posvetiti roditeljima, jer se sve radi o njima. A zahvaljujem se cijeloj ekipi što su vjerovali u mene”, izjavila je Subašić.

Nikoli Stojanoviću pripalo je Srce Sarajeva za studentski film "Sherbet" .

Nagrada za ljudska prava ide za film “The euphoria of being” autora Reke Szabo Plakaća.

“Ne znam kako da podijelim ovaj momenat sa svima koji su učestvovali u filmu. Svi smo dali svoje srce u ovo ostvarenje", istakao je nakon uručenja nagrade.

Film “The last image of father” Stefan Đorđevića osvojio je nagradu za najbolji kratki film.

“Prošli put kada sam bio na Sarajevo Film Festivalu jedini nisam dobio ništa. A sada sam osvojio Srce Sarajeva. Ova nagrada je za moje roditelje”, rekao je Đorđević.

Specijalno priznanje žirija za kratki film dobilo je ostvarenje "The last trip to the seaside" Ade Voica.

Uz brojne ekipe filmova, selector programa, članove žirija i goste Festivala, večeras je na Crvenom tepihu bio i čuveni meksički glumac Gael Garcia Bernal, dobitnik Počasnog Srca Sarajeva 20. Sarajevo Film Festivala (2014), specijalni gost 25. Sarajevo Film Festivala.

Bosanskim ćilimom prošetala se i cijela ekipa turske serije "Istanbulska nevjesta" na čelu s Ipek Bilgin koja je izazvala ovacije publike.

Festival završava sutra, 23. avgusta projekcijama nagrađenih filmova.