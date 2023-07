Oglasila se Karanovićeva nakon što je Tužilaštvo za nju predložilo kaznu zatvora

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je Prvom osnovnom sudu u Beogradu optužni prijedlog protiv glumice Mirjane Karanović zbog postojanja opravdane sumnje da je dana 27. oktobra prošle godine fizički povrijedila komšinicu S.S.

Tužilaštvo je predložilo sudu da se prema okrivljenoj izrekne kazna zatvora u trajanju od osam mjeseci i istovremeno odredi da se tako utvrđena kazna neće izvršiti ukoliko okrivljena u roku od dvije godine ne učini novo krivično djelo.

Tim povodom se oglasila Karanovićeva.

"Ja o tome nisam obaveštena. Išle smo da damo izjavu i ja i ona. Sretale smo se nakon incidenta, naravno. Ja sam posećivala tu ženu kod kuće, nakon što je izašla iz bolnice. Uvek je bila jako neprijatna i vikala je na mene. Ta žena govori laži", rekla je glumica, pa se osvrnula na taj 27. oktobar.

" Moja je majka je umrla dva meseca posle tog incidenta. Žene koje su čuvale moju majku znale su za njihove nesuglasice, ali mi o tome nisu govorile. Ta žena me je terala da stavim majku u dom, iako ona to nije želela. Nisam htela ni ja. Pričala je da može da mi sredi potvrdu da nije sposobna. Njen sin je bio tu u trenutku kada je ona pala, ali je već izašao iz zgrade pa nije video šta se tačno dogodilo. On mi se izvinjavao i govorio je da je njegova majka preterala, on ima 60 godina, ona 80 i nešto, ali na sudu je naravno stao na njenu stranu i potvrdio njenu priču. Ja sam njoj pomogla da ustane kada je pala i bila sam tu za nju nakon što je izašla iz bolnice, kad god sam je posetila ona se drala na mene. Uvek je vređala i mene i moju majku, vi ne možete da zamislite koje reči je koristila, ne bih sada o tome pričala", istakla je Karanovićeva, navodi Blic.rs.

