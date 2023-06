Osjetite znoj Krisa Hemsvorta: Netfliks napravio bilbord kakav nije viđen do sada (VIDEO)

Za nastavak akcionog trilera "Cijena spasa 2" (Extraction), poznata striming platforma napravila je džinovski poster koji publici pruža priliku da zvijezdi filma, Krisu Hemsvortu, obriše znoj sa lica.

Naime, već neko vrijeme filmska industrija očajnički pokušava da pronađe sljedeći veliki tehnološki skok – jedan korak naprijed koji će privući publiku kao u dobra stara vremena. Jedno vrijeme je izgledalo kao da će ovo biti tri-de, ali je entuzijazam ubrzo splasnuo.

Drugi napredak, kao što su Cineworld’s Screen X i 4DX , ima dvije velike mane – koštaju previše i ne dozvoljavaju premotavanje dosadnih dijelova.

Extraction 2 has such intense action scenes that Chris Hemsworth is even sweating on the billboards! pic.twitter.com/WA9HJ0MbFo