Oskarovci na 46. FEST-u

Pred nama je jubilarna 90. dodjela nagrada Američke filmske akademije, a publika 46. FEST-a biće u prilici da pogleda deset filmova koji su se našli u trci za prestižnog Oskara.

Pobjednici će biti poznati 4. marta, a do tada vam predstavljamo najbolja ostvarenja po mišljenju Akademije koja možete da pogledate na predstojećem FEST-u.

Oblik vode (The Shape of water) ovogodišnji je rekorder sa čak 13 nominacija uključujući i najbolji film, režiju (Giljermo del Toro), scenario, kameru, montažu, scenografiju, kostim, muziku, montažu i miks zvuka, kao i glavnu žensku ulogu (Sali Hokins), sporednu žensku ulogu (Oktavija Spenser) i sporednu mušku ulogu (Ričard Dženkins). Hokins tumači povučenu, nijemu čistačicu koja radi u vladinoj laboratoriji. Njeni jedini prijatelji su komšija (Dženkins) i koleginica koja joj pomaže da komunicira sa svijetom (Spenser). Ali njen život će se promijeniti kada se zaljubi u čudovišnog humanoidnog vodozemca koga vlada krije u laboratoriji.

Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju (Three Billboards outside Ebbing, Missouri) osvojio je sedam nominacija- najbolji film, scenario (Martin Mekdona), montaža, muzika, glavna ženska uloga (Frensis Mekdormand), sporedna muška uloga (Vudi Harelson i Sem Rokvel). Mekdormand, koja je već nagrađena Oskarom za film Fargo, tumači ogorčenu majku ubijene tinejdžerke koja postavlja tri bilborda ispred svog malog grada, izazivajući lokalnu vlast koja još uvijek nije riješila zločin.

Lady bird je jedno od najprijatnijih iznenađenja ovogodišnjih Oskara, ali i prošlogodišnje filmske godine. Ovaj film o odrastanju jedne neobične tinejdžerke je rediteljski debi Grete Gervig, čiji rad je Akademija prepoznala i nominovala je za najbolju režiju, što je tek peti put u istoriji, i prvi put poslije devet godina da je jedna žena nominovana u ovoj kategoriji. Ladybird je takođe nominovan za najbolji film, scenario, glavnu žensku ulogu (Sirša Ronan) i sporednu žensku ulogu (Lori Metkalf).

Fantomska nit (Phantom thread) takođe je u trci za najbolji film i najbolju režiju (Pol Tomas Anderson), kao i kostim, muziku, glavnu mušku ulogu (Danijel Dej Luis) i sporednu žensku ulogu (Lesli Manvil). Danijel Dej Luis, tumači čuvenog modnog kreatora koji je sa svojom sestrom (Manvil) u centru mode glamuroznog posljeratnog Londona. Žene prolaze kroz život ovog zakletog neženje, sve dok u njega ne uđe svojeglava Alma koja postaje njegova jedina opsesija. Ovo je prva uloga slavnog Dej Luisa poslije pet godina, a ujedno i njegova posljednja, budući da je najavio da se povlači iz svijeta glume. A ako osvoji još jednu nagradu Akademije, otići će u penziju u velikom stilu- kao jedini glumac kome je pošlo za rukom da osvoji čak četiri Oskara.

Ja, Tonja, film koji govori o turbulentnom životu i karijeri kontroverzne američke klizačice Tonje Harding, nominovan je za dvije glumačke nagrade, kao i za montažu. Margo Robi nominovana je za naslovnu ulogu, a Tonjinu majku tumači Alison Džejni, nominovana za najbolju sporednu ulogu.

Skrivena ljubav (Call me by your name) Luke Gvadanjina nominovan je za najbolji film, adaptirani scenario, najbolju pjesmu i glavnu mušku ulogu (Timoti Šalame). Ova adaptacija romana Andrea Asimana prikazuje romansu između sedamnaestogodišnjeg mladića Elija (Šalame) koji sa roditeljima živi u Italiji tokom osamdesetih, i šarmantnog američkog studenta koji dolazi da provede ljeto sa njima na poziv Eliovog oca.

Denzel Vašington, dvostruki Oskarovac, nominovan je za naslovnu ulogu u filmu Advokat (Roman J. Israel, Esq.) Dena Gilroja, a u selekciji najboljih filmova van engleskog govornog područja našli su se Skver (The Square) švedskog reditelja Rubena Estlunda, Uvreda (Insult) libanskog reditelja Zijada Duerija i Fantastična žena (Una mujer fantastica) čileanskog reditelja Sebastijana Lelioa.

