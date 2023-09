Oštre kritike BBC-jeve serije: "Pravite triler od tragedije" (VIDEO)

BBC se suočava sa negativnom reakcijom zbog svoje nove serije "The Woman in the Wall" jer gledaoci tvrde da je pretvorila tragediju iz stvarnog života u triler

U šestodelnoj seriji, koja je premijerno prikazana na BBC One ovog vikenda, glumi zvijezda Rut Vilson kao Lorna Brejdi, preživjelu iz jedne od irskih psihijatrijskih ustanova Magdalene. Institucije, koje su vodile katoličke časne sestre, radile su od 18. do kasnog 20. vijeka i u njima su bile smještene hiljade žena iz raznih razloga, uključujući i vanbračnu djecu.

Žene i djevojke su bile primorane da obavljaju neplaćeni rad i bile su podvrgnute psihičkom i fizičkom zlostavljanju, navodi Justice for Magdalenes Research.

Jedan broj žena je umrlo u institucijama, a mnoge preživjele su od tada progovorile o svojim iskustvima i zatražile pravdu.

"The woman in the Wall" nudi dramatizovan pogled na institucije, a BBC je opisao seriju kao: "Ubistvo, misterija, moral. Traumatična prošlost jedne žene prijeti da otkrije najšokantnije i najmračnije tajne Irske. Gotička detektivska priča sa Rut Vilson i Deril Mekormak."

BBC se međutim suočava sa mnogo kritika.

Na početku serije, gledaoci se upoznaju sa likom Lorne Brejdi, za koju saznajemo da je patila od mjesečarenja otkako je bila zatvorena u manastiru sa 15 godina.

Serija bi trebalo da se nastavi u narednim nedjeljama, ali gledaoci su već otkrili neke probleme sa pričom i načinom na koji se oslanja na događaje iz stvarnog života.

Pišući za Irish Independent, recenzent Pat Stejsi je tvrdio da je "korišćenje institucije Magdalene kao udice za triler loš izbor“.