Otkrijte tajne koje tvorci filmova prećutkuju

Da li znate zašto se koristi zelena pozadina kada se snimaju specijalni efekti, kako je postignut zvuk lomljenja kostiju u filmovima i serijama i koja je najveća greška koju statisti mogu da urade za vrijeme snimanja scene?

U narednim redovima predstavljeni su odgovori na ova pitanja, ali i još mnoge druge zanimljivosti vezane za snimanje filmova. Rajan Džonson, reditelj filma "Nož u leđa", nedavno je objelodanio kako je najlakše otkriti ko je negativac u filmu, ako se to ne zna do njegovog samog kraja. Naime, ako neki filmski lik ne koristi uređaje kompanije "Apple", a svi drugi likovi ih koriste, onda bi trebalo da sumnjate na njega. To je zbog toga što "Apple" izričito zabranjuje da filmski negativci upotrebljavaju njihove proizvode.

Kada su u pitanju zvuk i specijalni efekti, tvorci filmova se često igraju sa povrćem da bi dobili željeni zvučni efekat.

Kada filmska publika čuje jezive zvuke lomljenja kostiju u filmovima, trebalo bi da zna da on nastaje na najčudniji način. Naime, specijalisti za zvuk ne lome kosti životinja, kako bi pomislili mnogi ljudi, već strukove celera i mrkvu.

Kada su u pitanju horor filmovi, često svoje učešće u njima uzimaju i djeca, koja u većini slučajeva nisu svjesna te činjenice.

Kako ih ne bi istraumirali, reditelji horora pronalaze najrazličitije načine da dobiju odgovarajući performans od glumaca mlađeg uzrasta u svojim ostvarenjima. Scene se snimaju preko reda, najstrašniji momenti se snimaju odvojeno od dječje reakcije na njih, a često se sve pretvara u jednu veliku igru. Deni Lojd, koji je tumačio dječaka u filmu "Isijavanje", bio je ubijeđen da glumi u tipičnom porodičnom filmu, a ne jednom od najstrašnijih horora svih vremena.

Kada su u pitanju statisti na filmu, za njih postoji jedno veoma važno pravilo, a to je da ni po koju cijenu ne smiju gledati direktno u kameru. Ako prekrše ovo pravilo, oni mogu vrlo lako da dobiju otkaz. Takođe, od njih se očekuje da ne nose bijelu odjeću ili bilo koju garderobu sa velikim natpisima, a posebno je važno da oni nimalo ne liče na glavne junake filma.

Novija ostvarenja često u svojim sadržajima imaju spektakularne eksplozije, a da bi tvorci filma izbjegli pravu eksploziju, za ove potrebe se koristi zeleno platno. Bilo koja boja je mogla biti izabrana za pozadinu tokom snimanja scena, ali je izbor pao na jarkozelenu iz razloga što je mali broj predmeta u ovoj boji, uključujući i odjeću i rekvizite koji se koriste za potrebe filmova.