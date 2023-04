Otkriven najbolji pogled na Lejdi Gagu kao Harli Kvin (FOTO)

Film službenog naziva "Joker: Folie à Deux", režisera Toda Filipsa upravo je otkrio svoj najbolji pogled na Lejdi Gagu dosad dok snimanje završava, prikazujući pjevačicu kao ikonu superzlikovca, Harli Kvin.

Iako je Lejdi Gaga najavljena kao glumačka postava očekivanog nastavka, u kojem se Žoakin Finiks vraća kao Princ klovan zločina, tek nedavno smo saznali da će glumiti jednu i jedinu Harli Kvin.

Lady Gaga as Harley Quinn in JOKER 2 (Photo via director Todd Phillips) pic.twitter.com/iKdX1rj2Bx