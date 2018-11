Otkriven spomenik Karlu Maldenu ispred Jugoslovenske kinoteke

Ispred Jugoslovenske kinoteke u Beogradu danas je otkriven spomenik čuvenom američkom glumcu srpskog porijekla Karlu Maldenu, koji je rođen kao Mladen Sekulović.

Premijer Srbije Ana Brnabić poručila je da je Malden bio najbolji ambasador srpskog naroda, te da stoga današnji događaj ima dodatnu težinu.

Obraćajući se zvanicama u Jugoslovenskoj kinoteci, Brnabićeva je poručila da će se Srbija Maldenu i ljudima poput njega zahvaljivati i da će ih pamtiti.

Ona je rekla da je rijetko kad i bilo kojim povodom zove predsjednik Srbije Aleksandar Vučić da joj skrene pažnju na neki događaj, ali da je to učinio povodom današnjeg događaja, što potvrđuje kakva je Malden bio ličnost.

Ministar kulture Srbije Vladan Vukosavljević rekao je da je Malden jedna od holivudskih veličina koji nikada nije došao na Brione, iako je predsjednik nekadašnje države bio veliki filmofil, ali da nikada nije prestao da ističe svoje porijeklo i ulogu koju je njegov otac Petar imao u njegovom vaspitanju.

"Vaspitan sam tako da sam se osećao da sam lično došao iz malog sela kod Bileće. Iako tamo nisam kročio dok nisam postao zreo čovek. Otac mi je pevao pesme iz svog kraja... srpske pesme i ja sam slušao. Otac me nije terao u srpsku školu, ali sam išao u srpsku crkvu, potom me je upisao u hor `Karađorđe`", naveo je Vukosavljević Maldenove riječi.

Vukosavljević je naglasio da je Petar Sekulović veliki Srbin koji je svom sinu približio i Šekspira, tako što ga je odveo u čikaško pozorište na "Mletačkog trgovca", gdje ga je podučio da skine kapu, kao i u crkvi.

"Ovo je priča o ostvarenom američkom snu koji su sanjali mnogi, a ostvarili samo retki", rekao je Vukosavljević.

Ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot ocijenio je da je Malden predstavljao ono najbolje što imaju Srbija i SAD i zahvalio Vladi Srbije što je, kako je rekao, pronašla dobar dom za Maldena u Jugoslovanskoj kinoteci.

"Da je on danas ovde mislim da bi ostao bez reči. On se uvek ponosio svojim poreklom o čemu govori i to da je njegovo američko prezime Malden izvedeno od njegovog srpskog imena Mladen, kao i to da se u njegovim filmovima gotovo uvijek pojavljivao neki lik koji bi nosio njegovo srpsko prezime - Sekulović", rekao je Skot.

On je dodao da lično skida kapu Mladenu Sekuloviću - dobitniku "Oskara", predsjedniku Filmske akademije Amerike i jednom od najvećih glumaca u istoriji.

Američki ugostitelj, filmski glumac i producent Dobrivoje Tanasijević, poznatiji po pseudonimu Dan Tana, bliski prijatelj Karla Maldena, rekao je da je veliki glumac bio zahvalan SAD, koje su mu dale sve i htio je da im uzvrati, ali da je prije svega volio svoje srpsko porijeklo.

Direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić iskazao je zadovoljstvo što je ta institucija i Srbija dobila obilježje koje će je zauvijek sjećati na Maldena.

Video-linkom prisutnim su se obratile i kćerke velikog glumca, poručivši da duh njihovog oca živi, zahvalivši inicijatorima i onim koji su realizovali izgradnju spomenika na srpskom, riječju "Živjeli!".

Na isti način svoje hvala Maldenu uputio je i čuveni holivudski glumac Majkl Daglas, poručivši da mu je žao što danas nije u Beogradu na otkrivanju spomenika Maldenu, od kojeg je, kako je rekao, sve naučio i koji mu je bio kao otac, a prije svega "veliki, veliki čovjek".

Na ceremoniji otkrivanja spomenika, autora Zdravka Joksimovića, pročitano je i pismo aktuelnog predsjednika Američke filmske akademije.

Karlu Maldenu juče je iskazano veliko priznanje i u Republici Srpskoj, gdje ga je predsjednik Republike posthumno odlikovao Ordenom NJegoša drugog reda za iskazano rodoljublje i velike zasluge u kulturnom i duhovnom razvitku, jačanje prijateljskih veza srpskog i američkog naroda, kao i primjeran dobrotvorni rad.