Otkrivena jedna od najvećih tajni nove sezone "Senki nad Balkanom"

Josip Broz Tito... Čovek čiji je identitet obavijen tajnama i intrigama isto koliko i istorija na Balkanu u 20-om veku. Nad istorijom i nad njegovim identitetom kao da su se nadvile senke #senkenadbalkanom Иосип Броз Тито - его личность овеяна секретами и мифами. Шпион, партизан, маршал, агент, вождь... интрига позволяет создать интересный образ. Вышел второй сезон сериала #тенинадбалканами Photo by @saleletic

A post shared by Miloš Biković (@bikovic) on Nov 10, 2019 at 9:55am PST