Otvoren 71. Međunarodni filmski festival u Kanu

Film "Svi znaju" (Todos lo saben) iranskog reditelja Asghara Farhadija sa Penelopom Kruz i Havijerom Bardemom u glavnim ulogama otvorio je večeras 71. međunarodni filmski festival u Kanu.

Glavni protagonisti filma, Kruz i Bardem, zajedno sa rediteljem Farhadijem, prošetali su crvenim tepihom prilikom ceremonije otvaranja, prenosi Rojters.

Na festivalu, koji će trajati do 19. maja, biće prikazan 21 film u glavnoj konkurenciji koji će se nadmetati za "Zlatnu palmu".

Osim filma "Svi znaju", u konkurenciji za nagradu su ostvarenja "Tri lica" Jafara Panahija, "Stablo divlje kruške" (Ahlat agaci) Nurija Biljea Kejlana, "Ajka" Sergeja Dvortsevoja, "Blackkklansman" Spajk Lija, "Burning" Li Čang donga, "Dogman" Matea Garonea.

U konkurenciji su i filmovi "U ratu" (En guerre) Stefana Brizea, "Pepeo je potpuno bijel" (Jiang Hu Er Nv) Ji Zang Kea, "Knjiga slika" (Le Livre d`image) Žan Lik Godara, "Leto" Kirila Serebrenikova, "Kradljivci" (Manbiki Kazoku), "Čak i ako me probudiš" Hamabučija Rjusekea.

Za nagradu će se takmičiti i filmovi "Svidjeti se, voljeti i brzo trčati" (Plaire, aimer et courrir vite) Kristova Onorea, "Nouu u srcu" (Un couteau danls le coeur) jana Gonzalesa, "Pod srebrnim jezerom" (Under the Silver Lake) Dejvida Roberta Mičela, "Jomedin" A.B. Šavkija i "Zimski rat" Pavela Pavlikovskog.

Među takmičarskim filmovima su i filmovi tri rediteljke - "Cherke sunca" (Les filles du soleil) Iv Hason, "Čafarnaum" Nadin Labaki i "Srećni Lazaro" (Lažaro felice) Alis Rorvaher.

Na čelu devetočlanog žirija je australijska glumica Kejt Blanšet.

Među filmovima koji se takmiče za "Zlatnu palmu" osam su ostvarenja novih autora, a dva reditelja koji nisu mogli da napuste svoju zemlju - Jafara Panahija iz Irana i Kirila Serebrenikova iz Rusije, koji je uhapšen prošle godine zbog sumnje da je pronevjerio novac.

Ono što će obilježiti ovogodišnji festival jeste uspostavljanje "vruće" linije za prijavljivanje seksualnog zlostavljanja, ali i zabrana selfi fotografija.