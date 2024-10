Otvoren legat i izložbe u čast Danilu Bati Stojkoviću

Jugoslovenska kinoteka večeras je obilježila 90 godina od rođenja slavnog srpskog glumca Danila Bate Stojkovića (1934-2002) otvaranjem legata, izložbom fotografija "Karijera i život" i multimedijalnom izložbom "Filmsko nasleđe".

Direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić je izrazio zadovoljstvo što će legat Stojkovića postati dio stalne postavke Jugoslovenske kinoteke.

"Prve asocijacije na Stojkovića kreću se u pravcu svih onih čuvenih replika koje je izgovarao u svojoj prepoznatljivoj i upečatljivoj ekspresiji. Batine uloge su mnogo više od komičnih. Celokupna glumačka pojava Stojkovića poseduje višak kvaliteta koji oblikuje sve velike glumce i koji čini da njihove pojedinačne uloge kreiraju priče za sebe", rekao je Pantelić.

On je naglasio da u brojnim filmskim ostvarenjima u kojima je Stojković tumačio uloge ima i izvjesne simbolike.

"Bata Stojković je od tipskih i komičnih uloga iscrtao veličanstvenu nad ulogu srpskog i jugoslovenskog filma koji u sebi sadrži i tragike koliko i komike. Od večeras uz Milenu Dravić, Dragana Nikolica, Ljubišu Smokija Samardžića... otvaramo legat velikana našeg glumišta", rekao je Pantelić, prenosi Tanjug.

Glumica Branka Petrić je rekla da je sa Stojkovićem studirala i da su se družili 47 godina.

"Bata je bio već uveliko spreman kada je došao na Akademiju. Voleo je da citira Majakovskog, voleo je da peva... Sreli smo se u filmu 'Izdajnik', pa mi je žao što taj film nije pomenut. On je u tom filmu igrao glavnu ulogu, a kažu da sa tim filmom počinje naša moderna", istakla je Petrić i dodala da je Stojković bio jedan od retkih koji je znao da čuva prijateljstvo.

Reditelj Slobodan Šijan je rekao da je Stojković "još živ zahvaljujući filmu".

"Ono što je interesantno jeste taj period u kom se on pojavio.Tada su bila tražena drugačija lica, ne lepuškasta, već neka interesantnija i specifičnija lica... To je izvanredan izbor koga više nema i danas je teško naći nekog ko ima tako specifičnu osobinu. On je bio zahtevan glumac, ali je imao sposobnost da se prilagodi svakom liku koji je tumačio", objasnio je Šijan.

Postavka "Karijera i život" predstavlja dio legata Stojkovića koje dočarava glumčevu višedecenijsku karijeru na filmu, televiziji i u pozorištu.

Pored toga, u okviru te izložbe postavljene su i fotografije iz privatnog života glumca, koje do sada nisu prikazane javnosti.

"Filmsko nasleđe" ilustruje neke od najznačajnijih uloga u filmovima među kojima su "Delije", "Zazidani", "Testament", "Čuvar plaže u zimskom periodu", "Ko to tamo peva" i "Varljivo leto '68".

Uz legat i izložbe, tokom narednih dana, biće prikazana i retrospektiva filmova u kojima je Stojković tumačio uloge.

U sali "Makavejev" održana besplatna projekcija "Delije" u režiji Miodraga Miće Popovića gdje je Stojković igrao glavni lik Gvozdena.

U istoj sali do 30. oktobra biće prikazani i komedija "Bubašinter" Milana Jelića i drama bez riječi "Testament" Miloša Miće Radivojevića.

U sali Kinoteke u Kosovskoj ulici publika može da uživa do 31. oktobra u filmovima Gorana Paskaljevića "Poseban tretman" i "Varljivo leto '68", a večeras je prikazan film "Čuvar plaže u zimskom periodu".

Na programu su i tri filma Slobodana Šijana "Ko to tamo peva", "Maratonci trče počasni krug" i "Kako sam sistematski uništen od idiota".

Filmom "Balkanski špijun" Dušana Kovačevića i Božidara Nikolića biće završena retrospektiva filmova u kojima je Stojković ostavio prepoznatljiv pečat.

Stojković je igrao u 44 filma, 68 televizijskih drama i serija i u brojnim pozorišnim predstavama.

