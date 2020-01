Ove stvari niste znali o dodjeli Oskara

Bliži se 92. dodjela Oskara (9. februara u Dolbi teatru u Los Anđelesu) i vjerovatno ste već čuli sve bitno vezano za nominacije.

Sigurni smo i da imate svoje favorite na koje se možete i kladiti, tako da ćemo se u nastavku teksta baviti nekim zanimljivostima vezanim za ovaj događaj.

1. Do 1941. novine su objavljivale pobjednike prije same ceremonije.

2. "Moonlight" je 2017. godine postao prvi film koji je osvojio Oskara sa glumačkom postavom sačinjenom isključivo od Afroamerikanaca.

3. Filmovi s najviše nominacija u istoriji su "All About Eve", "Titanic" i "La La Land". Sva tri filma brojala su po 14 nominacija.

4. Karte za prvu dodjelu Oskara koštale su pet dolara.

5. Prvi i jedini nijemi film koji je osvojio Oskara za najbolji film je "Wings" 1929. godine.

6. Volt Dizni drži rekord sa najviše nagrada - čak 26.

7. Glumica Meril Strip nominovana je čak 21 put, dok od glumaca rekord drži Džek Nikolson koji je 12 puta nominovan za ovu prestižnu nagradu.

8. Katrin Hepbern je rekorder sa četiri Oskara za najbolju glumicu (1934, 1968, 1969. i 1982)

9. Najmlađa dobitnica Oskara je Tejtum O’Nil koja je 1974. godine kada je osvojila nagradu za najbolju sporednu ulogu u filmu "Paper Moon" imala svega 10 godina.

10. Najstariji glumac koji je dobio Oskara je Kristofer Palmer (82) koji je dobio čuvenu statuetu 2012. godine u kategoriji za najboljeg sporednog glumca u filmu "Beginners".

11. Film "Titanic" reditelja Džejmsa Kamerona nominovan je 1998. godine u 14 kategorija, a osvojio je 11 Oskara te godine.

12. Najkraći govor ikada na dodeli Oskara održao je glumac Džo Peši kada je dobio Oskara za film "Goodfellas" 1991. godine, a govor je trajao tri sekunde.

Dok sa nestrpljenjem čekamo najveći holivudski događaj, ljubitelji filma i sedme umjetnosti mogu dodatno da zarade na svojim prognozama povodom predstojeće dodjele Oskara

U kategoriji za najbolji film najveće šanse se daju filmu "1917" (kvota 1,45), tu Tarantinovov "Once Upon a Time… in Hollywood" (kvota 7,00), ali ne možemo otpisati ni film "Joker" sa sjajnom kvotom 15,0. Odlične kvote vas čekaju ukoliko znate kome će otići Oskar za najbolju režiju, a tamo su imena poput Sema Mendeza, Skorsezea i Tarantina.

Možda i najinteresantnije biće klađenje na nominovane u kategoriji najbolji sporedni glumac, gdje je favorit Hoakin Feniks. Interesantno je da su prije tačno 29 godina Al Paćino i Džo Peši bili nominovani u istoj ovoj kategoriji, kada je pobjedu odneo Peši.

