Ove žive legende Holivuda slave pravoslavni Božić

Predstavljamo vam filmske umjetnike Holivuda koji slave pravoslavni Božić. Oni potiču iz pravoslavnih porodica, ili su prešli u pravoslavlje zbog partnera.

Dženifer Aniston

Zvijezda TV serije "Prijatelji" je religijsko vaspitanje preuzela od svog oca Janisa Anastakisa, pravoslavca sa Krita. Dženifer često ide u crkvu u kojoj nerijetko ostavlja prilog. Sjećate se kada u seriji "Prijatelji" Džoi, koji je trebalo da bude matičar, kasno na vjenčanje Monike i Čendlera, pa Rejčel pokuša da "unajmi" pravoslavnog sveštenika? Prethodno vjenčanje koje je sveštenik izvršio bilo je između mladenaca Papasifakis i Anastasakis, štoje zapravo prezime Rejčelinog oca.

Grčka pravoslavna crkva prihvatila je još 1924. godine novi ili gregorijanski kalendar, zbog čega Dženifer, iako slavi pravoslavni Božić, slavi ga 25. decembra.

Džejms Beluši

Ovaj komičar je rođen u Čikagu i pripadnik je Albanske pravoslavne crkve. Ranije je redovno posjećivao Srpsku pravoslavnu crkvu, ali je krajem devedesetih pružio podršku nezavisnosti Kosova.

Tom Henks

Rođen je u katoličkoj porodici, ali se te vjere odrekao. Kršten je u pravoslavnoj crkvi zbog svoje supruge, glumice Rite Vilson, koja ima bugarsko-grčko porijeklo. Njih dvoje redovno posjećuju crkvu u Los Anđelesu, za koju Henks kaže da mu se mnogo dopada, jer ga tamo vjernici ne spopadaju i on može da se posveti mislima.

Svoje uloge u filmovima "Da Vinčijev kod" i "Anđeli i demoni", koji promovišu teološku jeres i istorijski revizionizam, te nemaju veze sa pravoslavljem, Henks je objašnjavao time da te priče nemaju realnu osnovu i da one samo služe kao još jedan "povod da se razmišlja o velikim stvarima". Upitan da li je njegova žena Rita imala sumnje povodom toga da on glumi u filmu koji je osuđen od strane Grčke pravoslavne crkve, Henks je odgovorio negativno.

"Naravno da ne. Moja vjera i vjera moje žene sugeriše da su nama oduzeti naši grijesi, a ne naši mozgovi".

Mila Jovović

Milica Bogdanovna Jovović je rođena u Kijevu, od majke Galine Loginove, nekadašnje ruske glumice, i Bogdana Jovovića, srpskog doktora. Mila je i svoju ćerku krstila u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Los Anđelesu.

Tina Fej

Pripadnica je Grčke pravoslavne crkve. Njena majka, Zenobija Ksenakes, rođena je u Pireju, u Grčkoj.

Džonatan Džekson

Glumac koji je pet put puta dobio nagradu Emi, a najpoznatiji je po ulozi Lakija Spensera u seriji "Opšta bolnica" ("General hospital") prešao je u pravoslavlje 2012. godine, dok je prije toga bio protestant. Kada je primio jednu od Emi nagrada zahvalio se i monasima na Svetoj gori koji se neprestano mole za spas svijeta.

"Toliko toga me je privuklo pravoslavlju. Počelo je sa čitanjem o hrišćanskoj istoriji. Tada sam razumio da je, sve do Hrista i apostola, pravoslavna vjera ostala ista tokom cijelih 2000 godina, što me je impresioniralo, ali i dotaklo moje srce. Takođe molitve, liturgija, himne, životi svetaca, sve te stvari stvari su mi bile prelijepe. Shvatio sam da nema drugog mjesta na kome želim da budem. Prije toga sam bio protestant. Cijela moja porodica, hvala Bogu, krstila se 2012. godine", rekao je on jednom prilikom.

(Telegraf.rs)