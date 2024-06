Ovi filmovi odlaze sa Netfliksa

Ako ne znate čime biste mogli da se zabavite za vikend, možda se desi da inspiraciju pronađete u naslovima koji odlaze sa streaming platforme Netfliks.

Ukoliko se odlučite za Netfliks, znajte da 29. juna imate zadnju šansu za uživanje u Elvisu sa Tomom Henksom i Ostinom Batlerom, kao i u filmu Smisao života jednog psa, koji otkriva šta se događa u glavi ljubimca kada vas zamišljeno gleda u oči.

Do 30. juna možete stići da pogledate istorijski dokumentarac "Age of Tanks", horor "Inhuman Kiss" i akcijski triler "Romeo Akbar Walter".

Nakon vikenda, 1. jula, Netfliks će povući i film "28 dana" sa Sandrom Bulok, kao i film "Ad Astra" sa Bredom Pitom, ali i "Ambulance", koji nazivaju jednim od najboljih akcijskih filmova decenije, prenosi b92.

Istoga dana Netfliks će ukloniti i "American Made" sa Tomom Kruzom, "Bohemian Rhapsody", "Conor McGregor: Notorious", "Cult of Chucky, Exodus: Gods and Kings", "Mamma Mia! Here We Go Again", "Gone Girl", "Unfaithful" i čak dva naslova sa Ovenom Vilsonom - "Marley and Me" i "Marry Me", u kojem glumi i Dženifer Lopez.

