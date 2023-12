Ovo je najiščekivaniji film 2024. godine

Aktuelna godina se polako bliži kraju i skoro svi veliki filmovi su već prikazani u bioskopima.

Do kraja 2023. ostalo je još nekoliko projekata koji bi mogli da se takmiče na dodjeli Oskara, ali oči su već uprte u filmove koji izlaze sljedeće godine. Popularna američka kompanija za distribuciju bioskopskih karata Fandango objavila je listu najiščekivanijih filmova 2024. godine. Pomalo iznenađujuće, filmovi Gladijator 2, Bubimir 2 i Dina: Drugi dio nisu bili na prvom mjestu.

Umjesto njih, na vrhu liste najiščekivanijih je Deadpool 3. Treći dio popularnog Marvelovog antiheroja sa Rajanom Rejnoldsom u glavnoj ulozi biće objavljen 26. jula 2024. godine. S obzirom da se Hju Džekman vraća kao Volverine, i glasine da će se film baviti multiverzumom, nije ni čudo što je tako visoko rangiran.

Odmah iza njega smjestili su se Bubimir 2 i Ghostbuster: Frozen Empire. Na četvrtom mjestu je drugi dio Dine, dok se na petom našao Venom 3. Iza njih su redom Despicable Me 4, Izvrnuto obrnuto 2, The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, Gladijator 2 i A Quiet Place: Day One, prenosi B92.

