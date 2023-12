Ovo je najomraženiji praznični film

Film “U stvari ljubav” jedan je od najpopularnijih božićnih filmova u posljednjih 20 godina. Neki ga smatraju klasikom, dok ga drugi ne podnose.

Radnja filma prati 10 različitih ljubavnih priča, a u filmu glume Hju Grant, Ema Tompson, Kolin Fert, Lijam Nison, Kira Najtli i mnogi drugi.

"Čini mi se da je ljubav svuda oko nas. Često nije vredna naslovnica, ali uvek je tu – očevi i sinovi, majke i kćerke, muževi i žene, momci, devojke, stari prijatelji", uvodna je rečenica filma. Ali, uprkos ljubavnoj poruci, mnogi ljudi ovaj božićni klasik smatraju problematičnim.

Pre godinu dana izašla je posebna emisija povodom 20. godišnjice filma, “The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years On”, u kojoj su se reditelj Ričard Kertis, Ema Tompson, Hju Grant i drugi prisećali snimanja filma.

"Svaki dan ima potencijal da bude jednostavno prekrasan – to je način razmišljanja", rekao je tad Kertis. "Ono što morate zapamtiti jeste da kada Kertis piše o ljubavi, on to i misli", dodao je Grant. Lini je pak za “Independent” rekla da film "vrijedi zbog njegovog jedinstvenog optimizma".

"Ali u našem hiperciničnom dobu društvenih mreža, kako film koji kao svoju filozofiju koristi pesmu Wet Wet Wet ne bi bio ismejan?", pita se novinarka Džesi Tomson u recenziji za “Independent” u kojoj je film dobio dve zvezdice i napomenu da je pretenciozan.

Tomson nadalje piše da filmu nedostaje raznolikosti. Tu je i činjenica da su sve veze heteroseksualne. Ljudima smeta i lik Endrua Linkolna, koji se zbog uhođenja lika Kire Najtli ponaša, blago rečeno, čudno.

Ni sam reditelj, nakon toliko godina, nije zadovoljan filmom.

"Zbog nedostatka raznolikosti u filmu se osjećam nelagodno i pomalo glupo", rekao je Kertis

Nedavno, tokom pojavljivanja na književnom festivalu u Čeltenhamu, Skarlet Kertis, feministička autorka i kćerka reditelja filma, ispitivala ga je o šalama oko debljine i kako su crnci zastupljeni u njegovim filmovima.

"Kao tvoja kćerka, mogu da potvrdim da si divan čovjek i volim da mislim da sam te naučila puno o feminizmu. No, posljednjih nekoliko godina bilo je sve više kritika o načinima kako tvoj film tretira ženski pol. Samo da spomenem neke: Bridžit Džons ima višak kilograma (iako je zapravo jedna mršava bjelkinja), neprikladno muško ponašanje u filmu “U stvari ljubav” i primjetan nedostatak crnaca u filmu pod nazivom “Notting Hill", rekla je Skarlet.

"Sjećam se koliko sam bio šokiran prije pet godina kada mi je Skarlet rekla: "Nikad više ne možeš da upotrebiš riječ 'debela'. Vau, bila si u pravu. U mojoj generaciji nazvati nekoga bucmastim je bilo smiješno, u filmu su postojale šale o tome... Te šale danas više nisu smiješne. Ne mislim da sam bio zlonamjeran u to vrijeme, ali mislim da sam bio nepažljiv i nisam bio pametan", rekao je Kertis.

Dakle, ako čak i sam Ričard Kertis kaže da je “U stvari ljubav” problematičan klasik, svi se možemo saglasiti da film uopšteno nije dobro ostario. Mišljenja o filmu su podjeljena, no čini se da ga, bez obzira na to voleli li ga ili mrzeli, svejedno svake godine iznova gledamo.

