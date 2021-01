Ovo je najuspješnija Netflixova serija svih vremena

"Bridgerton" je zvanično najuspješnija Netflixova serija svih vremena.

Nevjerovatnih 82 miliona ljudi pratilo je istorijsku ljubavnu romansu.

Serija, koja prati londonsku elitu 19. vijeka, osvojila je gledaoce širom svijeta, a poređenja radi, 82 miliona otprilike broji stanovništvo Njemačke.

Govoreći o nevjerovatnom uspjehu Džini Hov, potpredsjednica Netflixovog odjeljenja za serije, istakla je da je oduvijek voljela istorijske romanse.

"Tokom mojih intervjua u vezi s Netflixom sjećam se da su me pitali: Da možete napraviti bilo koju seriju, kakva bi to bila i zašto? I tad sam rekla istinu. U svijetu popularne kulture u kojem dominiraju naučna fantastika i fantazija uvijek sam voljela lijepe, romantične priče. A to što mogu objaviti da je 'Bridgerton' sada najveća serija ikad na Netflixu je ostvarenje sna", rekla je Džini, prenosi "Avaz".