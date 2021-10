Ovo je žena koju je ubio Alek Boldvin na snimanju filma

Holivudski glumac Alek Boldvin na snimanju filma upucao je direktorku fotografije Halinu Hačins, koja je radila na brojnim filmskim ostvarenjima.

Ona je umrla od prostrijelne rane, koju je zadobila na snimanju filma "Rust". Imala je 42 godine. Hačinsonova je upucana u improvizovanoj crkvi na setu.

Rođena u Ukrajini 1979. godine, Halina je odrastala u sovjetskoj vojnoj bazi u Arktičkom krugu.

Pohađala je Kijevski nacionalni univerzitet i diplomirala međunarodno novinarstvo pre nego što je počela da radi na britanskim dokumentarnim produkcijama kao istraživački novinar. Pravo ime joj je Galina.

Kasnije se preselila u Los Anđeles i diplomirala na Konzervatorijumu Američkog filmskog instituta 2015. Godine 2018. bila je snimatelj u laboratoriji "21st Century Fox DP", a godinu dana kasnije izabrana je za jednu od zvijezda u usponu časopisa "American Cinematographer".

"Tako sam tužan zbog gubitka Haline. I toliko besan što se to dogodilo na setu. Bila je sjajan talenat koji je bio apsolutno posvećen umetnosti i filmu", napisao je na Twitteru reditelj Adam Mortimer, prenosi Kurir.

I’m in shock. I was so lucky to have had Halyna Hutchins as my DP on Archenemy. An incredible talent & great person. I can’t believe this could happen in this day and age… gunfire from a prop gun could kill a crew member? What a horrible tragedy. My heart goes out to her family pic.twitter.com/W479ch56Js