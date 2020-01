Ovo su filmovi sa najviše napravljenih grešaka

Stranica “Filmske greške“ (Movie Mistakes) broji i bilježi greške u filmovima, pa su statistike iz prethodne godine pokazale kako je film sa najviše napravljenih grešaka na snimanju zapravo "Captain Marvel" sa ukupno 62 propusta.

Na stranici je detaljno navedeno o kojim se sve greškama radi, a one variraju od pogrešnih datuma, pa do pogrešnih pozicija glumaca u filmu.

Drugu poziciju na ovoj listi zauzelo je drugo Marvelovo veliko ostvarenje “Osvetnici- Kraj igre“ (Avengers: Endgame) u kojem je pronađena 51 greška. Film “Sredina leta“ (Midsommar) je na trećoj poziciji sa 45 grešaka, a samo dvije greške manje ima četvrti film na listi - "Stuber".

"Betmen: Hush" ima 42 greške i zauzima peto mjesto ove liste, a iza njega “Aladinove avanture“ sa 34 propusta.

U velikom ostvarenju Martina Skorseza “Irac“ (The Irishman) zabilježeno je 30 grešaka, što ga plasira na deveto mjesto ove liste. Desetu poziciju zauzima "Gemini Man" sa 27 grešaka, zatim “Paklene ulice:Hobs i Šo” (Hobbs & Shaw) sa 26, a nakon njih slijedi “Mrtvi ne umiru“ (The Dead Don't Die) sa 18 grešaka.

Na spisku je i popularni film “Bilo jednom u Holivudu“ (Once Upon a Time in Hollywood) u kojem je pronađeno svega 15 grešaka, a nešto iza ovog filma navedeni su i nazivi filmova "Ad Astra" (13 grešaka) kao i "Džoker" (12 grešaka).