Ovu epizodu "Mućki" je kreator serije zabranio

Kreatoru serije "Mućke" Džonu Salivanu toliko se nije dopao božićni specijal hit serije da je zabranio da se emituje gotovo dvije decenije.

Prateći živote braće iz jugoistočnog Londona Del Boja Trotera (ser Dejvid Džejson) i Rodnija (Nikolas Lindherst), sitkom je postao veliki hit kod gledalaca kada je debitovao na BBC-ju.

Ali dok serija oslikava dopadljiv portret Del Boja, za Salivana, koji je umro 2011. godine, rečeno je da je osjećao da epizoda "Royal Flush" nije tačno prikazala njegov harizmatični lik.

Umjesto toga, Salivan se navodno osjećao kao da je Del Boj u epizodi iz 1986. izgledao kao snishodljiv nasilnik, te je donio odluku da se epizoda više nikada ne emituje.

U epizodi "Royal Flush", Rodni i Del Boj odsjedaju u raskošnoj kući ledi Viktorije u Berkširu, koja je kraljičina druga rođaka, nakon što je Rodni sklopio prijateljstvo sa aristokratom.

Nakon uživanja u operi i odlaska na gađanje glinenih golubova, Del Boj se naprije tokom večere i počinje da se šali na Rodnijev račun.

Govoreći u dokumentarcu Kanala 5 "Secrets and Scandals of Only Fools and Horses", urednik Kris Vodsvort je rekao: "To je prilično okrutna, mračna epizoda. Sam Džon je rekao da to nije dobra epizoda. Nekih 20 godina kasnije, pitao je: 'Možemo li bilo šta da učinimo da učinimo Dela manje odvratnim?'"

"Epizoda je prikazana publici da bi se smijala, ali mislim da nismo u potpunosti uspjeli u tome", priznaje Vodsvort.

TV producent Ričard Lato takođe kaže kreatorima programa da je epizoda bila "okrutno gledanje".

Iako je "Royal Flush" objavljen na DVD-u 2005. godine, to se navodno desilo tek nakon ozbiljne video-montaže po Salivanovom naređenju, sa oko 18 minuta isječenog snimka i zvuka.

"Mućke" su doživjele sedam sezona od 1981. do 1991. godine, sa više od 12 božićnih specijala koji su emitovani do 2003. godine.

Ser Dejvid Džejson je nedavno rekao da bi volio da ponovi ulogu Del Boja, rekavši za "San" u januaru: "Uvijek sam volio Del Boja, koji je tako divan gubitnik. Volio bih da ga ponovo posjetim, treba mi neko da mi napiše scenario. Veoma je važno da je ne zaboravimo kao seriju, ima ogroman broj pratilaca, ispunjava tu potrebu za strašno mnogo ljudi."

