Padaju posljednje klape najboljih serija

Prije ili kasnije, svemu dođe kraj. Odličan televizijski program često se pretvori u pravu katastrofu ako potraje duže od nekoliko godina. Zaplet poprimi oblike apsurda, likovi mijenjaju karakteristike, a ispred malih ekrana ostanu samo najveći entuzijasti.

Uprkos tome, nove epizode snimaju se sve dok ima zarade, ali ima i rijetkih primjera kada su priče započele i završile se bez osvrta na novac i onako kako su njihovi tvorci oduvijek željeli. Ovo je lista TV ostvarenja koja će ove godine zaključiti radnju.

"Teorija velikog praska"

Šeldon i ostatak štrebera uskoro odlaze u zasluženu penziju. "Teorija velikog praska" je na malim ekranima još od 2007. godine, i do sada se nakupilo više od 250 epizoda. Glavni glumac Džim Parsons rekao je da će napustiti ovaj sitkom ako bude obnovljen poslije 12. sezone, koja je u toku, što je učvrstilo odluku da "Teorija velikog praska" bude otkazana uprkos odličnom rejtingu.

"Mr. Robot"

Sem Esmail, tvorac serije "Mr. Robot", oduvijek je imao na umu da priču o hakeru s psihičkim problemima spakuje u četiri ili pet sezona, što je potvrdio i glavni glumac Rami Malek. Kako je rejting od 2015. godine opao, produžena četvrta sezona, koja će imati 12 epizoda, moraće da posluži kao adekvatna završnica.

"Poldark"

BBC se dobro snalazi s književnim materijalom čak i kada ga ima previše. Serija "Poldark" zasnovana je na serijalu od 12 romana Vinstona Grejema, ali će se s petom sezonom privesti kraju. Izvršna producentkinja Karen Trasel izjavila je da će vrata za potencijalne nove epizode ili filmove ipak ostati otvorena. Nešto slično postignuto je sa serijom "Downton Abbey", koja se u formi filma vraća 13. septembra, tako da će se publika za koju godinu možda ponovo vratiti i u svijet kapetana Poldarka.

"Igra prijestola"

Novih i posljednjih šest epizoda serije "Igra prijestola" počeće da se prikazuju 14. aprila i svaka će trajati duže od standardnih sat vremena. Poslije duže pauze, vratiće se i Migel Sapočnik, reditelj koji je ponudio neviđeni spektakl u epizodama "Hardhome" i "Bitka kopiladi". Sve to uliva nadu da će se bar neke od finalnih epizoda vratiti na stare staze slave, s kojih su tvorci Dejvid Beniof i D.B. Vajs skrenuli u prethodnoj sezoni.

"The Deuce"

Publika je navikla da se televizija pozabavi temama koje bioskopski naslovi obično izbjegavaju pa nije začuđujuće što se "The Deuce", serija o usponu porno-industrije, lako udomila na kanalu HBO. Dejvid Sajmon i Džordž Pelekanos, tvorci ove hvaljene drame, znali su od samog početka da će "The Deuce" završiti događajima koji su se odigrali 1984. godine. Kako im je to pošlo za rukom u trećoj sezoni, publika će vidjeti krajem ove godine.

"Legion"

Ako se ne računaju animirana ostvarenja, "Legion" i "The Gifted" su jedini izdanci "X-Men" univerzuma koji se mogu pogledati na malim ekranima, što neće potrajati još dugo. Noa Holi, tvorac serije "Legion", oduvijek je imao na umu samo tri sezone, tako da se završnica očekuje na kanalu FX u junu. Den Stivens će ponoviti naslovnu ulogu moćnog mutanta, a uloga Profesora X nedavno je pripala Hariju Lojdu, poznatom po ulozi Viserisa u seriji "Igra prijestola".

"Homeland"

Prije osam godina serija "Homeland" konačno je vratila Kler Dejns na zasluženo mesto holivudskog panteona, obezbijedila joj "Zlatni globus" i puno drugih nominacija za nagrade. Iako veliki broj obožavalaca još uvijek vjerno prati glumičinu kreaciju bipolarnog agenta u problematičnom političkom okruženju, od serije se umorio tvorac Aleks Gansa. Njegov prvobitni plan bio je da se na "Homeland" stavi tačka u junu ove godine, ali se zbog zahtjevne internacionalne produkcije premijera finalne sezone očekuje tek na jesen.

"Gotam"

Posljednji TV dani policajca Džejmsa Gordona svedeni su na prepolovljenu petu sezonu serije "Gotam", odnosno 12 epizoda čije je prikazivanje u toku. Kada se sve privede kraju, priča o dobro poznatim junacima iz stripova o Betmenu biće zaokružena zavidnim brojem od 100 epizoda.