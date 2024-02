Pale teške optužbe na račun Breda Pita

​Prošlo je 30 godina otkako je Bred Pit snimio hit film "Legenda o jeseni", a redatelj Ed Cvik tek je sada odlučio otkriti detalje sa snimanja, pritom ne štedeći holivudskog zavodnika niti najmanje.

Redatelj Ed Cvik odlučio je pod stare dane, u svojoj 72. godini života, izdati memoare "Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood", odlučivši dodatnih pet minuta slave dobiti na račun Breda Pita. Njih dvojica zajedno su 1994. snimali film "Legenda o jeseni", a Cvik je sada otkrio i da na setu nije izgledalo sve bajno.

71-godišnji redatelj u memoarima je optužio Pita za njegovo ponašanje, rekavši kako je "u trenucima razdraganosti bio nestalan", kao i da je "postao nervozan kad god bi trebao snimiti scenu koja zahtjeva od njega da pokaže duboke emocije".

"Ne sjećam se ko je prvi počeo vikati, ko je psovao ili ko je prvi bacio stolicu. Možda sam to bio ja? Ali kada smo podigli pogled, ekipe nije bilo i to nije bio posljednji put da se takvo što dogodilo", napisao je Cvik.

Podsjetimo, nakon što je Tom Kruz odbio ulogu, Pit je dobio ulogu Tristana Ludlova. Navodno je i Pit namjeravao odustati od svega, ali producent Maršal Herskovic ga je uvjerio da treba ostati.

"Ponekad, bez obzira koliko si iskusan ili osjetljiv kao redatelj, stvari jednostavno ne funkcionišu. Njegova ideja kako bi Tristan trebao izgledati i ponašati se razlikovala od moje. Bred je odrastao s muškarcima koji su držali svoje emocije pod kontrolom. Što sam više tjerao Breda da se otkrije, on se više opirao. Pa sam nastavio gurati, a Bred je uzvraćao", otkrio je u memoarima Cvik, prenosi "Tportal".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.