''Pandemic'', Netfliksov dokumentarac koji opisuje globalnu pandemiju

Ovih dana među najgledanijim naslovima na jednom od najpopularnijih streaming servisa prvo mjesto zauzela je nevjerovatna dokumentarna serija od šest dijelova, naslova ''Pandemic: How To Prevent An Outbreak''.

Sasvim sigurno je da, zbog trenutne situacije u svijetu i zbog relevantnosti tematike, ova dokumentarna serija s lakoćom plijeni pažnju svjetske publike, no činjenica je da “Pandemic” svojim gledaocima nudi i korisne savjete, informacije i uvid u borbu s pandemijom s druge, naučne strane. “Pandemic” propituje (ne)spremnost čovječanstva na novu pandemiju i upoznaje nas s čitavim nizom naučnika i stručnjaka koji se bore s virusima i pokušavaju pronaći učinkovitu vakcinu. Ovaj itekako informativan dokumentarni serijal odvešće vas na put od Vijetnama gdje ćete imati priliku vidjeti različita bolnička iskustva borbe sa svinjskom gripom pa sve do Oregona u kojem se događaju protesti protiv vakcina.

Prikaz različitih virusa kroz istoriju i način borbe čovječanstva protiv istih u kombinaciji s kvalitetnim savjetima o higiijeni, ponašanju, distanciranju i izolaciji dovešće vas do novih, fascinantnih saznanja koje su čovječanstvu u ovom trenutku i više nego potrebne.

"Pandemic: How to Prevent an Outbreak" izašao je 22. januara, gotovo u istom trenutku kada se u javnosti pojavila i potvrda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o postojanju virusa COVD-19, registrovanog u Vuhanu, a njegova pojava pokrenula je lavinu teorija koje možete pročitati na gotovo svakom filmskom forumu.