Peh Spajka Lija u Kanu: Otkrio pobjednika prije dodjele nagrade

Čuveni filmski reditelj Spajk Li obilježio je ovogodišnju dodjelu nagrada festivala u Kanu, kada je na početku ceremonije slučajno saopštio ime dobitnika Zlatne palme.

Na početku ceremonije dodjele nagrada 74. Kanskog festivala stručni žiri je odgovarao na pitanja voditeljke. Kada je upitala predsjednika žirija Spajk Lija o tome koja je prva nagrada, on joj je odgovorio "Da, mogu da vam kažem".

"Film koji je osvojio Zlatnu palmu je Titan….", usieo je da kaže Li, kada ga je voditeljka prekinula, a publika zbunjeno posmatrala prizor koji se odvijao.

Ostali članovi žirija su se, potom, nasmijali, kao i voditeljka, što je oraspoložilo Lija i izazvalo opšti smijeh i radost u publici, koja je ranije saznala dobitnika najvećeg priznanja festivala.

Spajk Li je ubrzo shvatio šta je uradio i izvinio se svima zbog propusta.

Na kraju je potvrđeno, "Titan" je dobitnik Zlatne palme, a nagradu je preuzela rediteljka Žulijet Dukurno.

Peh Spajk Lija izazvao je veliku pažnju medija širom svijeta, dok se se snimak otkrivanja pobjednika munjevito širio društvenim mrežama. Ceremonija, ipak, nije uništena, kako je prvo pomislio Li, već su svi sa oduševljenjem pozdravili sve dobitnike nagrada 74. Kanskog festivala, prenijela je Nova.rs.

Here’s the wild clip of Spike Lee accidentally announcing the Palme d’Or winner at the very beginning of the closing ceremony pic.twitter.com/l7kD1AP57A