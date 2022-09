Pejaković za "Nezavisne": "Koža" kruna trilogije o Banjaluci i dušama koje umiru polako

Bilo je lako i opušteno na snimanju treće sezone serije "Složna braća". Već uigrana ekipa, producenti od reči, lik koji znam i razumem, ukratko, bez problema. To je klasičan nastavak tog ludila koje smo započeli devedesetih godina prošlog veka. Sve je blesavije i blesavije.

Rekao je ovo u razgovoru za "Nezavisne" muzičar, scenarista, glumac i pozorišni režiser Nikola Kolja Pejaković o novoj sezoni serije "Složna braća" u kojoj tumači lik Čorbe. Snimanje treće sezone završeno je krajem jula, a Pejaković kaže da još ne zna kada će serija biti emitovana. Dio publike imao je negativan komentar o drugoj sezoni serije, koja je prethodne godine snimljena nakon 26 godina od prve sezone.

"Uvek ista priča, nekome se dopada, nekome se ne dopada, neko se ljuti, neko se ne ljuti, neko bi ovo, a neko bi ono. Ljudi ne znaju da smo mi bili ispljuvani devedesetih, da je hajka na nas krenula odmah sutradan, nakon prikazivanja prve epizode. Kao, recimo, i sa 'Advokadom', ista priča. Pljuju te, pa kad dobiješ neke nagrade, onda ućute ili nastave da pljuju, objašnjavajući to nekim razlozima. Mi radimo svoj posao, a narod ima pravo da gleda ili ne gleda. Dodao bih još samo ovo - ne radi se serija ili film samo za danas i za ove generacije", objasnio je Pejaković.

NN: Govori se i o seriji "Koža", u kojoj je fazi taj projekat, možete li da kažete nešto više o njenoj radnji?

PEJAKOVIĆ: Ne mogu baš da otkrivam te detalje, ali važno je reći da je to kruna naše trilogije o Banjaluci i dušama koje umiru polako. Poslednja strofa pesme o ovom "Vremenu otvorenih kontejnera", postratnom dobu koje proždire uspomene i tera nas da se zapitamo - zašto smo živeli i kada će kraj ovoj agoniji. "Bosonoga produkcija", Brankica Janković, Saša Hajduković, heroji su ovog vremena i razlokane kulturne scene. Ne očekujem da svi ljudi to shvate, ali neka ostane da je rečeno.

NN: "Zlatnu antenu" za najbolju TV seriju na Festivalu drama i serija FEDIS osvojila je serija "Kosti", prethodnik serije "Koža". Koliko ove nagrade gode i opterećuju u smislu da stvaraju pritisak pred projekte koji slijede?

PEJAKOVIĆ: Gode i ne opterećuju. Mi smo ipak profesionalci. Kad radite nešto skoro 40 godina, naučite da se nosite i sa pohvalama i sa pokudama.

NN: Dobitnik ste nagrade za poseban doprinos afirmaciji pjesničke riječi u rok i bluz muzici. Koliko Vam ova nagrada znači, gdje su danas rok i bluz muzika u regionu i svijetu, da li su iste vremenom izgubile pobunu u sebi i postale dio establišmenta?

PEJAKOVIĆ: Kada smo svirali gitare na školskom, na Čairama, nismo mislili o nagradama i o slavi, bilo nam je važno da sviramo ono što volimo i da ima vinjaka. I dan-danas, taj osećaj je najvažniji, a svima onima koji slušaju i vole te pesme i pesmice, mogu samo da se poklonim do zemlje i da im kažem da su me nagradili najvećom i najlepšom nagradom. Muzika je tuga koja se čuje, uvek sam je tako doživljavao. Nikad kao pobunu ili neki društveni angažman. Meni je to kao da na hleb mažete kremu za cipele. Muzika je najčistiji oblik emocije. Društvo, politika, prava, ekologija, sve su to nepotrebni dodaci muzici, prljaju čistotu muzike. Ljubavna pesma je jedina pesma. Ovo ostalo su naklapanja.

NN: Nedavno su se navršile 53 godine od rođenja Nebojše Glogovca, koji je glumio u Vašem spotu "Previše", sarađivali ste i na filmu "Nebeska udica". Kako ga pamtite, po čemu se on kao glumac i čovjek isticao u odnosu na ostale?

PEJAKOVIĆ: Isticao se po jakom karakteru, talentu i dobroti. Osećao sam ga kao bliskog meni, i kao čoveka i kao glumca. Naša komunikacija bila je takva, jer je on ipak bio moj dobar prijatelj. Nikada nismo bežali od toga da pokažemo ljubav jedan drugom.

NN: Šta mislite da bi danas radio da nije izgubio bitku za život, koliko je srpska i regionalna kulturna scena izgubila njegovim preranim odlaskom?

PEJAKOVIĆ: Ne razmišljam na taj način, zaista. On je otišao kad mu je vreme bilo i svi ćemo tako otići. Ovaj život je treptaj oka, ne treba žaliti, već se samo Bogu moliti, a Glogi se molio i verovao.

Izlazi novi singl

NN: Na kojim projektima trenutno radite?

PEJAKOVIĆ: Uvek se nešto radi, ali o tome se puno ne priča, jer sve je još u povoju. "Koža" dolazi na red, imam novi singl, prvi put o tome govorim. Zove se "Sve će biti dobro, ljubičice". Izbacićemo pesmu i spot u septembru. Bogu svome se moliš i radiš, a život prolazi.