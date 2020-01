Pet najiščekivanijih trilera u ovoj godini

Sada kada smo već kročili u 2020. godinu, stiže nam sve više novog sadržaja u svim vrstama umjetnosti. Na polju filmova biće puno noviteta za ljubitelje različitih žanrova, a ovog puta okrećemo se krimićima i trilerima.

Britanski sajt Gardijan napravio je bogatu listu preporuka za sve žanrove, pa tako i za trilere. Mi vam donosimo izbor od pet filmskih ostvarenja.

"The Many Saints of Newark"

Možda niste čuli za ovaj film, ali garantujemo da će vas makar malo zaintrigirati kada vam kažemo da je u pitanju prednastavak (prikvel) na čuvenu seriju Sopranovi. Radnja filma smještena je u 60. i 70. godine prošlog vijeka i prati avanture mladog Tonija Soprana, koga tumači Majkl Gandolfini, sin pokojnog Džejmsa Gandolfinija. Ostale uloge tumače: Alesandro Nivola, Vera Farmiga, Kori Stol i Džon Berntal.

"Mob Girl"

Postoji nekoliko činjenica koje nam govore da ovaj film treba napeto iščekivati. Prvo, Dženifer Lorens se vraća akciji kao mafijaška mama koja postaje doušnik za FBI. Drugo, radnja je zasnovana na istinitom memoaru iz 1992. godine. Treće, za rediteljskim kormilom stoji Paolo Sorentino, pa će biti interesantno vidjeti kako će izgledati prvi njegov film sa ženskim glavnim likom.

"The Woman in the Window"

Ovaj film je do sada već trebalo da izađe, međutim premijera je odložena zarad dosnimavanja nekih scena, nadamo se u korist kvaliteta filma. U pitanju je adaptacija romana A. Dž. Flina koju radi Džo Rajt, a u glavnim ulogama pojavljuju se Ejmi Adams, Geri Oldman, Džulijan Mur i Entoni Meki. Trejler obećava napetu vožnju.

"Death on the Nile"

Bez obzira na reakcije pojedinih fanova, "Ubistvo u Orijent Ekspresu" Keneta Brane prošlo je odlično na bioskopskim blagajnama i još od ranije se znalo da će nastaviti serijal filmova o Herkulu Poarou. Ovoga puta, ubistvo se dešava na luksuznom brodu tokom krstarenja, a među okrivljenima naći će se Gal Gadot, Armi Hamer, Anet Bening, Rasel Brand, Don Frenč, Dženifer Sonders i drugi.

"The Trial of the Chicago 7"

Ovde nas očekuje još jedna ekranizacija istinite priče, konkretno iz 1968. godine, kada su sedmorica muškaraca optužena za anti-demokratske postupke. Iako nas po svemu sudeći očekuje puno scena u sudnici, dobru zabavu obećava glumačka postava koju čine Saša Baron Koen, Edi Redmejn, Džeremi Strong, Džosef Gordon-Levit, Frank Langela, Vilijam Hart, Majkl Kiton i Mark Rajlens.

