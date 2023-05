Pet najskupljih filmova u istoriji

Mnogi se pitaju koji su najskuplji filmovi u istoriji, a u nastavku možete da vidite "top pet".

5. Avengers: Endgame (2019) - $356M

Na petom mjestu sa nevjerovatnim budžetom od $356 miliona je Avengers: Endgame iz 2019., remek djelo koje je ostavilo neizbrisiv trag u svijetu kinematografije.

Film je kulminacija više od decenije pripovijedanja i okuplja sve omiljene likove iz Marvelovog filmskog univerzuma.

Film režiraju Anthony i Joe Russo, koji su napravili odličan posao u stvaranju vizualno zapanjujućeg i emocionalno rezonantnog filma.

Ono što Avengers: Endgame čini takvim klasikom je njegova sposobnost da besprjekorno spoji akciju s emocijama.

To nije samo još jedan film o superherojima; to je priča o ljubavi, žrtvi i iskupljenju. Film takođe odaje počast svojim prethodnicima dok postavlja nove mogućnosti za buduće filmove u franšizi.

U zaključku, Avengers: Endgame je epski završetak jednog od najznačajnijih filmskih putovanja u istoriji. Obavezno da ga odgledaju svi ljubitelji filmova o superherojima, ako uopšte ima onih koji nisu.

4. Avengers: Age of Ultron (2015) — $365M

Četvrto mjesto, Avengers: Age of Ultron, superherojski film koji je objavljen 2015. Film je režirao Joss Whedon, u produkciji Marvel Studios. To je nastavak Avengersa iz 2012., uz glumačku ekipu koja uključuje Roberta Downeyja Jr., Chrisa Evansa, Marka Ruffala, Chrisa Hemswortha, Scarlett Johansson, Jeremyja Rennera i Jamesa Spadera.

Budžet od $365 miliona morao je biti dovoljan da se od ovog projekta napravi ogroman uspjeh. Idemo dalje.

3. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) – $379M

Broj tri je film koji je režirao Rob Marshall, a koji je imao budžet od $250 miliona, što ga čini jednim od najskupljih filmova ikada snimljenih.

Budžet za Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides prvenstveno je potrošen na specijalne efekte, kostime i lokacije. Film sadrži zapanjujuće vizuelne efekte koji oživljavaju mitska bića kao što su sirene i zombiji. Kostimi koje je nosila glumačka postava takođe su bili razrađeni i detaljni, dodajući cjelokupnoj estetici filma.

Pored ovih troškova, veliki dio budžeta je izdvojen za snimanje na lokacijama na Havajima i Londonu. Ove lokacije su pružile autentičnu pozadinu za priču filma i doprinijele njegovoj ukupnoj privlačnosti.

Uprkos visokoj cijeni, ovo je bio komercijalni uspjeh sa zaradom od preko milijardu dolara širom svijeta. Njegov impresivan učinak na blagajni dokazuje da se ponekad velika potrošnja može isplatiti na velike načine.

2. Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) – $416M

Drugo mjesto, Star Wars: The Rise of Skywalker bio je jedan od najiščekivanijih filmova 2019. Film je imao budžet od $275 miliona, što ga čini jednim od najskupljih filmova ikada snimljenih. Budžet je bio neophodan za stvaranje zadivljujućih vizuelnih efekata i razrađenih setova koji su sinonim za Star Wars franšizu.

Informacija o budžetu filma nije prošla bez kontroverzi, jer su neki fanovi smatrali da je visoka cijena dovela do mračne priče. Međutim, drugi su tvrdili da je budžet omogućio veliko finale sage o Skywalkeru, sa epskim bitkama i emotivnim trenucima.

Uprkos mješovitim kritikama kritičara i obožavatelja, film je zaradio preko milijardu dolara na blagajnama širom svijeta.

Ovaj uspjeh se dijelom može pripisati njegovoj masivnoj marketinškoj kampanji i bazi vijernih obožavatelja.

U zaključku, dok se neki mogu pitati da li je tako visok budžet bio neophodan, neosporno je da je doprinio stvaranju nezaboravnog filmskog iskustva za fanove Star Warsa širom svijeta.

1. Star Wars: The Force Awakens (2015) – $447M

Prvak ove kategorije je Star Wars: The Force Awakens. Bio je jedan od najiščekivanijih filmova 2015. godine. Međutim, ogroman budžet filma opravdan je uspjehom na kino blagajnama, zaradio je preko 2 milijarde dolara širom svijeta.

Većina budžeta otišla je na stvaranje zapanjujućih vizuelnih efekata i zamršenih scenografija. Producentski tim filma nije štedio novac u stvaranju vizuelno zadivljujućeg svijeta koji se obožavateljima franšize činio poznatim i novim.

Pored impresivnih vizuelnih prikaza, The Force Awakens se takođe može pohvaliti glumačkom postavom svih zvijezda uključujući Harrisona Forda, Daisy Ridley, Johna Boyega i Adama Drivera. Ovi glumci su dobro plaćeni za svoje uloge u filmu, što je doprinijelo visokim troškovima produkcije.

Uprkos visokoj cijeni, The Force Awakens se pokazao kao mudra investicija za Disney i Lucasfilm. Ne samo da je revitalizirao franšizu Star Wars, već je postavio i novi standard za snimanje blockbustera, prenosi b92.