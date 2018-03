Petar Zec u bh. kinima 22.marta

Najočekivaniji dječiji igrano animirani film proljeća stiže u sinhronizovanoj verziji ekranizacije najzabavnijeg zeca na svijetu!

Petar Zec ili originalno Peter Rabbit na veliko platno iskače ravno iz širom obožavane i rado čitane istoimene serije knjiga engleske spisateljice Beatrix Potter koja je prodana u preko 45 miliona primjeraka i to na čak 36 jezika. Ovaj obožavani zec u plavom kaputu i bez hlača je svojevrsna ikona koja je zaludila sve mlade naraštaje novog vijeka,.

Sve generacije publike u filmu će zabavljati ipak malo drukčiji zec. Petar Zec, koji će nas ovog proljeća natjerati na porodični odlazak u kino, je vragolast, pomalo zločest i obožava izazivati probleme. On i njegova ekipa garantuju pravu akciju, odličan humor i, prije svega, toplu porodičnu priču. Avanture Petra Zeca će sigurno biti najveći porodični filmski događaj ovog proljeća!

Animirano-igrani film Petar Zec priča nikad prije ispričanu priču o Petru Zecu koja počinje tako što on i njegova cijela obitelj preuzmu farmu starog gospodina Gregora te je počnu uništavati bacajući voće i povrće na sve strane i praveći nered. Kada na farmu po svoje nasljedstvo dođe mlađi gospodin Tomo Gregor, koji je daleko bistriji i oštroumniji, za Petra to znači samo dodatni izazov, nikako prestanak zabave. No, mladi Gregor nije samo nevjerojatan neprijatelj, već i potencijalni suparnik. On se naime zaljubljuje u lokalnu slikaricu Bibu koja je ujedno i zekova surogat majka. Sada Petar ima dvostruko više razloga za otjerati uljeza što na koncu rezultira pravom bitkom, kako za farmu, tako i za naklonost lijepe Bibe.

Glasove glavnim karakterima u sinhronizovanoj verziji filma za BH tržište posudiće plejada sjajnih regionalnih glumaca koju predvode Luka Bulić, Stefan Bundalo, Franjo Dijak, Tihana Lazović, Iva Stefanović, Renata Sabljak, Iva Šulentić, Dejan Dedić, Hana Hegedušić, Tamara Aleksić, Dušan Bućan, Dalibor Petko, Zlatan Zuhrić Zuhra, Tijana Dapčević, Bruno Šimleša i drugi. Tako u avanturama jednog od najpopularnijih dječijih likova na svijetu mogu uživati i oni najmlađi gledatelji a i roditelji će se sigurno jednako dobro zabaviti.

Animirano-igrani film Petar Zec koji je u proteklih mjesec dana samo na američkim kino blagajnama inkasirao preko 100 miliona dolara u sva BH kina stiže 22. marta u 2D sinhronizovanoj verziji u distribuciji Con film, zvaničnog zastupnika studija Sony za BiH a prikazivaće se na repertoaru multiplexa Cinema City u Sarajevu, Cineplexx Palas u Banja Luci, Ekran u Zenici, Cinestarima u Mostaru, Tuzli i Bihaću i Andrigrać u Višegradu te u kinima u Prijedoru, Bijeljini, Brčkom, Busovači, Trebinju, Foči, Maglaju i Novom gradu.