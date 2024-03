Pirs Brosnan svom 007 nasljedniku dao zlata vrijedan savjet

​Irski glumac Pirs Brosnan mnogima je i danas jedan od najdražih Džejms Bondova svih vremena i uspješno ga je glumio od 1995. do 2002., stoga s punim pravom može davati savjete svojim nasljednicima, među ostalim i navodnom novom Agentu 007, Eronu Tejloru-Džonsonu.

Iako još uvijek nije službeno potvrđeno da će Tejlor-Džonson biti idući Bond, Brosnan, irski glumac koji je od 1995. do 2002. bio najpoznatiji tajni agent na svijetu, smatra kako je on i više nego dovoljno sposoban da postane novi 007.

"Mislim da čovjek ima sposobnost, talenat i harizmu da glumi Bonda", rekao je legendarni Brosnan u intervjuu za "The Ray D'Arcy Show" na "RTÉ Radio 1".

On to može s punim pravom reći, budući da je s mladim Eronom imao prilike glumiti i to još 2009. u filmu "Najbolja noć", kojeg je Brosnan i producirao.

"Jedan od prvih filmova koje smo snimili bio je 'Najbolja noć' i on je bio u njemu. Bio je najbolji u tome. To je divan film s Eronom, Keli Maligan, Suzan Sarandon i sa mnom", rekao je Brosnan.

Slavni glumac je potom dao savjet mladom kolegi:

"Budi hrabar. Idi tamo i lijepo se provedi. Zavoli to. Samo naprijed, možeš ti to!"

Iako su britanski mediji prvi objavili kako je Eron Tejlor-Džonson dobio i službenu ponudu da postane novi tajni agent 007 i u toj ulozi zamijeni Danijela Krejga, službene potvrde od strane produkcije još uvijek nema.

Ako Tejlor-Džonson potpiše ugovor, postaće sedmi glumac koji će utjeloviti najpoznatijeg tajnog agenta na svijetu od 1962. godine, prenosi "Tportal".

