Pit i Dikaprio u novom Tarantinovom filmu

Bred Pit i Leonardo Dikaprio će glumiti u novom filmu Kventina Tarantina, "Once Upon a Time in Hollywood".

Radnja filma se odvija u Los Andjelesu 1969. godine a projekat je poznat kao Tarantinov film o masovnom ubici Čarlsu Mensonu.

Ni Pit ni DiKaprio neće glumiti Mensona. Tarantino je rekao da će oni tumačiti dvojicu glumaca koji imaju problema da dobiju uloge.

DiKaprio će biti nekadašnja zvijezda televizijskih vesterna a Pit njegov dubler. Njihovi likovi su prve komšije Šeron Tejt, najpoznatije Mensonove žrtve.

Tarantino je na scenariju radio pet godina, a to će mu biti deveti film.

Kompanija Soni pikčrs (Sony Pictures) je juče saopštila da će film biti premijerno prikazan 9. avgusta 2019.