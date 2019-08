Pjer Žalica priprema novi film

Bosanskohercegovački reditelj Pjer Žalica krajem oktobra počinje sa snimanjem filma "Koncentriši se, baba", sa regionalnom glumačkom ekipom u kojoj će biti i srpski glumci Mira Banjac i Nikola Kojo.

Nakon prošlogodišnjeg uspeha filma "Dobar dan za posao" reditelja Martina Turka, Sarajevo Film Festival i Turska državna radio-televizija (TRT) ponovo su ujedinili snage kako bi producirali još dva niskobudžetna igrana filma u okviru zajedničkog projekta "Sarajevo grad filma za globalne ekrane" (SCF GS).

Projekt se fokusira na reditelje iz Jugoistočne Evrope čiji filmovi su prethodno prikazani i nagrađeni na Sarajevo Film Festivalu, a koji sada imaju odlične ideje za filmove koji bi tokom ove godine mogli biti snimljeni u Sarajevu.

Dvadesetak autora sa prostora bivše Jugoslavije je pozvano da pošalje svoje ideje za film i odabran je projekat Pjera Žalice, dok će drugi biti naknadno saopšten.

Žalica je u razgovoru sa medijima na Sarajevo Film Festivalu rekao da je riječ o priči u koju jako vkeruje i čija radnja se dešava pred rat u Sarajevu.

Kaže da prvi put radi bez previše razmišljanja i dilema i izrazava zadovoljstvo zbog vrhunske glumačke ekipe u kojoj su ljudi koje vrlo poštuje.

Naglašava da je to komedija sa ozbiljnom porukom.

"Film je crna komedija o porodici koja se okupi oko postelje majke koja umire. Okolnosti u kojima se to dešava su poslednji dani mira i zapravo posljednji dani te porodice koja se raspada nakon smrti majke. I ako to može biti direktna aluzija na raspad bivše države, to je porodična priča", objasnio je Žalica i dodao da će ljudima biti zabavno da gledaju film, ali će im "ostati knedla u grlu".

Za sada je potvrđeno da će u filmu igrati Emir Hadžifazbegović, Jasna Žalica, Nikola Kojo, Gordana Boban, Alma Prica, Jadranka Ðokić, Vedrana Božinović, Branimir Popović i Mira Banjac.

"Kada pogledate imena glumaca, nikada ne biste rekli da je niskobudžetni film, da imamo malo para i malo vremena za snimanje i mi ne želimo tako ni da razmišljamo. Mislim da ćemo napraviti film koji će biti zanimljiv i festivalima i široj publici", rekao je Žalica.

Snimanje počinje u posljednjoj sedmici oktobra i trajaće do sredine novembra.