"Počasno Srce Sarajeva" Čarliju Kaufmanu

SARAJEVO - Dobitnik "Počasnog Srca Sarajeva" 29. Sarajevo film festivala (SFF) je američki scenarist, reditelj i producent nagrađen "Oscarom" Čarli Kaufman, a priznanje će mu biti dodijeljeno za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.

Kako se navodi u saopštenju SFF-a, u sklopu festivalskog programa "Open Air" biće upriličena projekcija "Oscarom" nagrađenog filma "Adaptacija" za koji Kaufman potpisuje scenario, a u kojem su uloge ostvarili Nikolas Kejdž, Meril Strip, Kris Kuper, Tilda Svinton i Džej Tavare.

"Radujemo se što ćemo ponovo, nakon 15 godina, na Sarajevo film festivalu ugostiti jednog od najznačajnijih svjetskih scenarista i reditelja i odati mu priznanje za njegov rad i posvećenost filmskoj umjetnosti. Čarli Kaufman je po svemu poseban filmaš, čiji nas filmovi sa puno humora potiču na ozbiljno razmišljanje o ljudskom postojanju", navodi Jovan Marjanović, direktor SFF-a.

Sarajevo film festival Kaufmana je ugostio u svom 14. izdanju te festivalskoj publici 2008. godine predstavio njegov rediteljski debi "Synecdoche, New York".

Kaufmanova scenaristička karijera započela je na kultnom klasičnom sitcomu "Get a life" iz ranih devedesetih, a najveći dio devedesetih godina prošlog vijeka proveo je radeći komedije i skečeve na televiziji prije nego što je prešao u filmsku industriju.

Za svoj revolucionarni scenario iz 1999. godine "Biti Džon Malkovič", nominovan je za nagradu Američkog udruženja pisaca, "Oscara" i "Zlatni globus" te osvojio nagradu "Independent Spirit" za najbolji prvi filmski scenario.

Kaufmanov scenario iz 2001. godine "Human nature" predstavlja početak zajedničkog rada sa nadrealističkim rediteljem Mišelom Gondrijem.

Kaufman je 2002. godine napisao scenarije za dvije visoko cijenjene filmske adaptacije: "Confessions of a Dangerous Mind", zasnovan na istoimenoj neautorizovanoj autobiografiji Čaka Barisa, i za meta-komediju "Adaptacija", koja govori o Kaufmanovim vlastitim borbama sa scenariom za filmsku adaptaciju hvaljenog romana "The Orchid Thief" Suzan Orlean.

"Adaptacija" je Kaufmanu donijela drugu nagradu Američkog udruženja pisaca i drugog "Oscara".

Drugi put sarađuje sa Gondrijem na filmu "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" iz 2004. godine, za koji je Kaufman ponovo dobio nagradu Američkog udruženja pisaca i "Oscara" za najbolji originalni scenario.

Osvojio je priznanje i za režiju stop-motion animiranog filma za odrasle "Anomalisa", koji je nominovan za najbolji animirani film za nagrade "Oscar", "Zlatni globus" i "Annie", a njegov najnoviji dugometražni igrani film je nadrealistični triler iz 2020. godine "I'm Thinking of Ending Things".

"Čarli Kaufman je vizionar, a njegovo filmsko nasljeđe je neosporno s obzirom na to da je film 'Biti Džon Malkovič' uvršten na 74. mjesto WGA liste 101 najbolji scenario svih vremena, a filmovi 'Adaptacija' i 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' nalaze se na WGA listi 101 najbolji scenario 21. vijeka", zaključeno je u saopštenju SFF-a, uz napomenu da se festival održava od 11. do 18. avgusta.