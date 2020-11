Počelo emitovanje serije "Učitelj u lancima" o Veljku Čubriloviću

GRADIŠKA - Kada primiš ovo pismo, moj duh lebdeće nad tobom i našim čedom, milom Nadom. Tvoj Veljko ostaviće ovu "dolinu suza", a ništa nema da ostavi tebi, mila moja i našem djetetu, nego svoju neizmjernu ljubav prema vama.

Napisano je ovo u posljednjem pismu učitelja Veljka Čubrilovića iz Gradiške, prije nego što je 1915. godine nad njim izvršena smrtna kazna.

Posljednje riječi u javnost su došle jer je njegov tamničar, sažalivši se, prepisao pismo prije spaljivanja, kako je naredio sud, a Čubrilovićev lik oživljen je u dokumentarno-igranom serijalu "Učitelj u lancima".

Prva epizoda ovog serijala nazvana "Od Ledenica do Priboja" emitovana je na Radio-televiziji Republike Srpske. Serijal je urađen u obliku filma i serije, a tri epizode biće emitovane na RTRS-u utorkom od 21.45, nakon čega će biti emitovan istoimeni film.

"Došli smo do važnih dokumenata koji do sada nisu ni objavljeni. Razgovarali smo sa potomcima Veljka Čubrilovića i pokušali da u filmu objasnimo ko je on bio i kakva je bila njegova istorijska uloga", rekao je autor Milan Pilipović ranije, osvrćući se na stvaranje ovog filma, koje je trajalo oko dvije godine.

Čubrilović je bio član "Mlade Bosne", koji je osuđen na smrt i bio pogubljen zbog učestvovanja u Sarajevskom atentatu 1914. godine. Posljednje godine života proveo je radeći u školi u Priboju kod Lopara. Ta škola danas nosi njegovo ime.

"Većina ljudi još nije svjesna značaja ovog čovjeka za demokratizaciju i oslobođenje naših krajeva, a prošlo je više od stotinu godina čekanja da se priča o Veljku Čubriloviću na pravi način afirmiše u njegovom rodnom gradu", naveo je Pilipović.

Kao scenarista dokumentarnog dijela filma, na ovom ostvarenju radio je kustos-istoričar Zavičajnog muzeja Bojan Vujčić, a scenarista igranog dijela filma je direktor i glumac Gradskog pozorišta Gradiška Draško Vidović.

U filmu glume Draško Vidović, Zlatan Vidović, Miljka Brđanin, Admir Mešić i drugi.

Film je snimljen u produkciji Zavičajnog muzeja Gradiška.

